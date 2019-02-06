Сергей Цивилев обсудил голодные обмороки в школах Кузбасса с Дмитрием Кислицыным

Губернатор Сергей Цивилев обсудил ситуацию с голодными обмороками в кузбасских школах с детским омбудсменом Дмитрием Кислицыным. Все школы региона ждет проверка специальной комиссии.

Напомним, что 23 января Дмитрий Кислицын заявил о том, что в кузбасских школах дети падают в голодные обмороки. После этого громкого заявления правоохранители начали проверки. Также власти создали специальную комиссию, которая начала работать в школах. Следственный комитет не выявил нарушений, также как и комиссия.

В среду, 6 февраля, на встрече с Сергеем Цивилевым омбудсмен рассказал, что комиссия, в которую он также входил, посетила восемь школ и шесть районов, откуда пришли анонимные жалобы.

– В тех школах, в которых побывала комиссия, фактов голодных обмороков детей выявлено не было, – отметил Дмитрий Кислицын.

Сергей Цивилев попросил омбудсмена в будущем при получении подобных анонимных жалоб сразу же докладывать ему об этом.

– Несмотря на то, что группа по проверке этих объектов выполнила свою функцию, я решил не ограничиваться этими школами и продолжить работу этой рабочей группы по всем школам Кузбасса, пока мы не проедем все школы Кузбасса без исключения. Вам тоже нужно войти в состав этой группы. И одновременно рабочая группа должна дать рекомендации. Мы постоянно должны улучшать систему питания, – отметил Сергей Цивилев.