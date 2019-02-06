«Решение принято»: На правом берегу Кемерова будет работать частная «скорая»

Правобережную часть Кемерова вскоре будет обслуживать частная скорая помощь. Государственные медики уйдут с территории через месяц. Об этом на пресс-конференции рассказала Елена Малышева, заместитель губернатора по вопросам социального развития.

Недавно «Комсомольская правда» писала о том, что в департаменте здравоохранения решается вопрос о передаче правобережной части города в руки частной скорой помощи, которая уже несколько лет работает в Кировском районе города. Работники правобережной подстанции муниципальной скорой был крайне взволнованы такой перспективой. И.о. начальника департамента здравоохранения заверил, что никого из врачей не будут сокращать.

В среду на пресс-конференции Елена Малышева отметила, что скорая помощь должна приезжать на экстренные вызовы за 20 минут, а на неотложные – за два часа. По статистике, которую представила замгубернатора, частная кемеровская «скорая» доезжает до своих пациентов за 15 минут при экстренном вызове. Всего 25 минут бригада тратит на дорогу по неотложному сигналу. Количество выездов с доездом до 20 минут у частников составляет 89 процентов. Врачи муниципальной «скорой» справляются с этим нормативом только в 77 процентах случаев.

Как отмечает Малышева, обе службы скорой помощи работают за счет средств ОМС. Однако подушевой норматив за прикрепленное население у них разный. Муниципальная служба получает 67 рублей 41 копейку за человека. Частной «скорой» ОМС платит 58 рублей 51 копейку.

– Скорая помощь государственная работает по более высоким государственным нормативам, но с меньшим результатам доезда. Это один из основных показателей, которые мы должны учитываться при определении качественной и доступной помощи относительно скорой помощи. Ни одна государственная машина не перешла в руки частной скорой помощи. У них свои машины и свое материально-техническое оснащение, – отмечет Елена Малышева. – Решение уже принято… Если мы говорим, что частная скорая помощь принимает обязательства за меньшие деньги, на своих хороших автомобилях и качественно обслуживает район, то я это буду поддерживать.

Как отметила заместитель губернатора, в течение месяца пройдут общественные слушания, и территория, которую обслуживала правобережная подстанция, будет передана частной фирме. По словам Малышевой, при успешном результате работы частников, не государственные «скорые» смогут появиться в других городах.

– Давайте создавать конкуренцию, привлекать людей, которые готовы конкуренцию создавать и развивать рынок наших медицинских услуг, – отметила Малышева.

Как пояснили в Территориальном фонде ОМС, разница в подушевом нормативе зависит от площади обслуживаемой территории и прочих факторов. Таким образом, принципы расчета нормативов у частной и государственной «скорой» равны.