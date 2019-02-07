2019-02-07T05:45:10+03:00
Происшествия

Названы причины пожара под Кемеровом, при котором погиб ребенок

Огонь полностью уничтожил дом и гараж
Екатерина РОМАНОВА
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Пожар полностью уничтожил трехэтажный дом и гараж. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Пожар полностью уничтожил трехэтажный дом и гараж. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Специалисты сообщили подробности пожара, который случился вечером 6 февраля в Кемеровском районе, в поселке Мозжуха на улице 2-ая Заимка. В страшном пожаре погиб ребенок.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 19:10. Локализовать пожар удалось лишь в 21:16, а полностью ликвидировать его – к 21:53 силами 31 человека и девяти единиц техники. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома успели самостоятельно эвакуироваться восемь человек: двое взрослых и шестеро детей. Один из детей погиб при пожаре. Также соседи многодетной семьи рассказали, что пламя охватило рубленый трехэтажный дом после того, как раздался громкий хлопок: в доме мог находиться газовый баллон.

Ребенок из многодетной семьи погиб при пожаре в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42"

- На момент прибытия первого подразделения дом горел открытым пламенем. В результате пожара сгорела деревянная обрешетка крыши, обрушились деревянные перекрытия, сгорели полностью стены дома внутри и снаружи. Также полностью сгорел гараж, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В страшном пожаре погиб ребенок. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42".

В страшном пожаре погиб ребенок. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42".

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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