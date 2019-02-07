Названы причины пожара под Кемеровом, при котором погиб ребенок

Специалисты сообщили подробности пожара, который случился вечером 6 февраля в Кемеровском районе, в поселке Мозжуха на улице 2-ая Заимка. В страшном пожаре погиб ребенок.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 19:10. Локализовать пожар удалось лишь в 21:16, а полностью ликвидировать его – к 21:53 силами 31 человека и девяти единиц техники. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома успели самостоятельно эвакуироваться восемь человек: двое взрослых и шестеро детей. Один из детей погиб при пожаре. Также соседи многодетной семьи рассказали, что пламя охватило рубленый трехэтажный дом после того, как раздался громкий хлопок: в доме мог находиться газовый баллон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690491" frameborder="0"></iframe> Ребенок из многодетной семьи погиб при пожаре в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42"

- На момент прибытия первого подразделения дом горел открытым пламенем. В результате пожара сгорела деревянная обрешетка крыши, обрушились деревянные перекрытия, сгорели полностью стены дома внутри и снаружи. Также полностью сгорел гараж, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В страшном пожаре погиб ребенок. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42".

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.