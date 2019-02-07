Сергей Цивилев принял участие в открытии нового корпуса кардиодиспансера в Кемерове

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял участие в открытии нового корпуса Клинического кардиологического диспансера имени академика Барбараша и поздравил сотрудников медучреждения с долгожданным событием.

- Ввод нового корпуса — часть продуманной стратегии развития кардиологической службы Кузбасса. К его открытию шли долго. Но теперь, благодаря запуску еще одного здания, служба сможет выйти на новый уровень, в том числе на уровень международных стандартов Уверен, что уже сегодня учреждение может конкурировать с зарубежными медицинскими центрами, - отметил Сергей Цивилев.

В новом здании разместились центр телемедицины, реабилитационные подразделения, зал для проведения лечебной физкультуры, архив. Кроме того, здесь находится конференц-зал на 276 человек, где будут проходить научно-практические конференции с синхропереводом на разные языки мира. Научно-консультативный центр, который будет действовать на базе нового корпуса не только позволит повысить профессиональный уровень персонала и широко внедрить инновационные медицинские технологии, но и за счет этого улучшить качество лечения кардиологических больных, увеличить объемы высокотехнологической помощи, направленной на лечение сердечно-сосудистых заболеваний – главной причины смертности в стране.

- Ввод корпуса - для нас большой праздник. Теперь мы имеем возможность решить важную задачу – повысить продолжительность жизни кузбассовцев и улучшить ее качество, - отметил Леонид Барбараш, основатель Кемеровского областного кардиологического диспансера, академик РАН.

Напомним, строительство корпуса №18 на территории больничного городка началось еще в 2010 году. Позже из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены и возобновились лишь в 2017 году. Здание и прилегающая территория соответствуют всем современным требованиям комфорта и безопрасности. Здесь установлена современная противопожарная система, работают современных лифта, а для граждан с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены подъемники для перемещения по лестничным маршам.

- В целом, на строительство и оснащение корпуса затрачено более 230 миллионов рублей из разных источников, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. -Большая часть из федерального бюджета по программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения.