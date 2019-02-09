В Новокузнецке в субботу вечером из торгово-развлекательного центра «Сити Молл» были эвакуированы все посетители и персонал.

Около 19:00 в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» сработала пожарная сигнализация. Очевидцы сняли на видео процесс эвакуации посетителей из торгово-развлекательного центра. Люди массово выходят из центра, а фоном звучит сообщение о том, что сработала охранно-пожарная сигнализация. Всем предлагалось срочно покинуть здание, при этом спускаться на лифте запрещали. Посетители вышли из торгового центра, так же, как и все работники «Сити Молла». Многие были напуганы тем, что в ТРЦ начался пожар, а некоторые были уверены, что тревога всего лишь учебная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1918" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690929" frameborder="0"></iframe> В Новокузнецке эвакуировали торговый центр.Видео: vk.com

Как сообщают очевидцы, сотрудники магазинов, расположенных в ТРЦ, а также некоторые посетители на время эвакуации разместились в автобусах, которые находятся возле «Сити Молла». На месте работает полиция, кинологи.

В ГУ МЧС России по Кемеровской области подтвердили, что по сигналу выезжали пожарные, однако возгорание в ТРЦ не подтвердилось. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причина эвакуации уточняется.