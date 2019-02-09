Кемерово открыл Open Innovations Startup Tour’19

5 и 6 февраля в Кузбасском технопарке прошел Стартап Тур, в рамках конференции предприниматели из различных регионов представили в общей сложности 32 проекта в трех направлениях – информационные технологии; индустриальные и энергетические технологии; и биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве.

На открытии тура побывал Сергей Цивилев, он поприветствовал участников и отметил важность создания и применения новых технологий в Кузбассе:

- Я рад, что такой форум проходит в Кузбассе и такое огромное количество заявок отсюда. Это значит, что у нас впереди большое и очень достойное будущее, – говорит губернатор. – Сейчас настолько быстро новые технологии внедряются в реальный сектор экономики, что все, кто не будут успевать за этим движением – их экономика будет неэффективна. А у нас самая главная задача – сделать так, чтобы наш регион был процветающим, чтобы была комфортная среда обитания. Создать такие условия может только эффективная экономика с серьезными, прорывными технологиями.

На открытии тура побывал Сергей Цивилев, он поприветствовал участников и отметил важность создания и применения новых технологий в Кузбассе.Фото: Фаяз Алекберов

Александр Чернов, старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе фонда «Сколково», предложил Сергею Цивилеву пять проектов победителей, которые он рассмотрит и обсудит с их авторами вопрос внедрения в кузбасскую экономику.

- Чтобы конференция не превратилась в простые разговоры, по ее окончанию, помимо определения победителей конкурса стартапов среди полуфиналистов, наши эксперты отберут пять проектов, которые максимально готовы к внедрению в регионе и вам – обращаясь к губернатору – на стол. А у вас будет возможность пообщаться на эту тему с бизнесами., - предложил Александр Чернов.

- Я приглашаю сразу пятерку победителей на чай для того, чтобы обсудить, как мы будем внедрять ваши идеи на благо Кузбасса, – ответил на предложение Сергей Цивилев.

Главная задача Стартап тура, отмечают организаторы – убедить людей в том, что нужно заниматься предпринимательством, иметь свой бизнес, потому что автоматизация и роботизация в промышленной сфере забирает у людей рабочие места и этот момент нужно компенсировать. Сегодня именно малые и средние предприятия создают новые рабочие места.

Два насыщенных дня

В первый день участники представили свои проекты экспертам и инвесторам на менторской сессии и получили рекомендации по привлечению инвестиций и улучшению работы над проектом. Параллельно с этим спикеры рассказывали, как правильно вести бизнес, как правильно себя продать и как научиться самомотивации. Также в этот день прошла панельная дискуссия на тему «Источники цифрового прорыва в регионах». Во второй проходил отбор среди полуфиналистов, а также троллинг-сессия «Все, что хотели знать о «Сколково», но стеснялись спросить».

Во время смотра проектов-финалистов жюри было беспристрастным, его члены задавали жесткие вопросы: зачем нужен проект, что он даст, были ли реальные сценарии применения и так далее.

Самыми молодыми стартаперами тура были два восьмиклассника с проектом «Колокольчик». Устройство представляет собой насадку на медицинский жгут, которое определяет температуру окружения и рассчитывает сколько минут жгут будет на конечности пациента. По истечению времени Колокольчик издает световой и звуковой сигналы, которые оповещают о том, что жгут необходимо снять. Проект пока что еще сырой, но в будущем юные изобретатели планируют сделать так, чтобы жгут автоматически отстегивался.

Жюри очень строго подходит к отбору представленных проектов.Фото: Фаяз Алекберов

Кто победил?

По итогам всех презентаций, жюри выбрало три лучших стартапа в трех направлениях:

• Информационные технологии

Первое место – Алексей Кистенев, ООО «Интервеб», проект «Standuply».

Второе место – Евгений Лямин, проект «Медосмотр онлайн».

Третье место – Евгений Козявкин, проект «Reyden-X».

• Индустриальные и энергетические технологии

Первое место – Сергей Мочалов, АО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», проект «Создание эффективных производств переработки природного сырья и техногенных отходов на базе автоматизированных энерготехнологических комплексов модульного типа».

Второе место – Дарья Трубицына, ООО «Горный-ЦОТ», проект «Cистема контроля запыленности, интенсивности пылеотложений и дисперсного анализа СКИП-01 с использованием искусственной нейронной сети».

Третье место – Сергей Никитенко, ООО «ИнТехПромИнжиниринг», проект «Роботизированные комплексы для эффективного освоения месторождений полезных ископаемых».

• Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве

Перевое место – Виолета Ле, ООО «Лиомед», проект «Организация производства глазных лечебных ионообменных линз».

Второе место – Павел Рудыч, ООО «ЦИИС», проект «Система ЭЭГ-скрининга».

Третье место – Тимофей Сидорин, ФГБОУ ВО «КемГУ», проект «АРГОН — природный биостимулятор».

Денежный приз 300 тысяч рублей от КАО «Азот» получил проект «Создание эффективных производств переработки природного сырья и техногенных отходов на базе автоматизированных энерготехнологических комплексов модульного типа» Сергея Мочалова, директора по науке и инновациям компании АО «Энергия Холдтинг». Кроме этого, все победители кемеровского этапа Open Innovations Startup Tour получили пригласительные на Startup Village. Вне конкурса также пригласительные получили юные участники из проекта «Колокольчик».

Сергей Цивилев и Пекка Вильякайнен, советник президента фонда Сколково с волонтерами Open Innovations Startup Tour 2019.Фото: Фаяз Алекберов

СПРАВКА КП:

Open Innovations Startup Tour проводится в России уже в девятый раз с 2011-го года, он направлен на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. За все время существования тура, он прошел в 74-х городах, в нем поучаствовали 50 тысяч человек, а эксперты рассмотрели 16 тысяч заявок. В этом году Стартап Тур посетит десять российских городов, первым городом стал наш Кемерово.

Startup Village — крупнейшая стартап-конференция для технологических предпринимателей в России и СНГ.