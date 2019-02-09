Выходные в Новокузнецке: отдыхаем весело и с пользой!

От осьминога-менеджера до чашки Петри

Молодые художники юга Кузбасса делятся своим видением мира

Вдохновение – вещь удивительная. Если с ним удастся подружиться, на свет появятся удивительные арт-объекты. Но где же найти его, это самое вдохновение? У каждого творческого человека на этот вопрос свой ответ.

Вот, например, художница Екатерина Чепис может найти вдохновение даже в чашке Петри. В триптихе художницы – целый микрокосм причудливо мастихином замешан. А зрителям видится – космос. Парад планет. Зато у Александры Азаровой – земные темы. В картинах художница ищет выход, а он упирается в безысходную черноту стены.

В выставке молодых художников Кузбасса чувствуется мощная энергия, обещающая большое будущее. Все авторы - художники до 35 лет из Новокузнецка, Междуреченска, Осинников и Прокопьевска. На выставке есть над чем подумать и на что посмотреть. Вот «Осьминог-менеджер» - пародия на офисный планктон, вскарабкавшийся по карьерной лестнице. Или целое путешествие в одном тюрбане. В экспозиции 50 работ: керамика, живопись, графика – даже компьютерная. Экологические плакаты Екатерины Ерохиной рождались в фотошопе. И только потом пошли в печать. К слову, в конце февраля экспозиция отправится на статусную межрегиональную выставку «Аз. Арт. Сибирь – 2019». Так что успевайте увидеть мощные работы молодых кузбассовцев до 18 февраля!

Дом творческих союзов

пр. Кузнецкстроевский,1, т.: (384-3) 46-55-01

Понедельник-четверг – с 08:30 до 17:30, пятница – с 08:30 до 15:00.

Цена билетов от 50 до 70 рублей.

Участники фестиваля "Высоцкий в Новокузнецке".Фото: Екатерина РОМАНОВА

Высоцкий в Новокузнецке

Слушаем лучших бардов страны на Всероссийском фестивале бардовской песни

Вот уже в 18 раз в южной столице Кузбасса проходит Всероссийский фестиваль авторской песни «Высоцкий в Новокузнецке». В этом году он объединит более 70 участников из Москвы, Новосибирска, Томска, Иркутска, Барнаула, Бийска, Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска. Среди тех, кто выйдет в эти дни на сцену, как известные всем авторы и исполнители, так и те, кто только делает свои первые шаги, но уже успел снискать благосклонность слушателя.

Первый фестиваль «Высоцкий в Новокузнецке» состоялся в 2002 году в память о пребывании Владимира Высоцкого в городе в феврале 1973 года. Владимир Семенович тогда посетил Кузнецкий металлургический комбинат, пообщался со сталеварами в мартеновском цехе, прочитал стихи в заводской многотиражке и выступил с концертами в Драматическом театре.

Во время фестиваля же в течение нескольких дней музыканты будут давать благотворительные концерты, концерты для детей и ветеранов. 6 февраля состоится концерт бардов КСП «Среда», 7 февраля перед зрителями выступят известные барды Павел Фахртдинов и Сергей Матвеенко. 8 февраля состоится концерт гостей фестиваля «Регион». А завершится фестиваль возложением цветов к Вечному огню и мемориальным плитам Высоцкого и гала-концертом в Театре металлургов 9 февраля.

Театр Металлургов

пр. Театральный, 6, т.: (384-3) 79-42-989 февраля, начало в 13:00

Цена билетов: от 50 до 150 рублей.

Плачем и смеемся вместе с пушкинскими персонажами. Фото: театр кукол "Сказ"

Барышня-крестьянка

Плачем и смеемся вместе с пушкинскими персонажами

Ах, как хорошо быть барышней – юной девой с нежным взглядом, тонкой светлой кожей, не тронутой лучами солнца. Ах, как прекрасно влюбиться в молодого барина… Но лучше всего немного поиграть с ним, представившись ему не барышней, а самой обычной крестьянкой. Правда, для этого нужно научиться ходить и говорить как обычная девушка, не барыня. А заодно «научиться» читать и писать… Но чего только не сделаешь ради любви!

Весь спектакль буквально пропитан нежными нотами пушкинских строк, погружает в неповторимую эпоху, когда дамы были полны нежности и изящества, а мужчины приветствовали их, приподнимая цилиндр, когда благородство сквозило в каждом движении каждого человека, а перед чистой искренней любовью меркли любые предрассудки…

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

8 февраля, 18:00

Цена билетов300 рублей

СКОРО:

Строим крепости на крепости! Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

Строим крепости на крепости!

Берем лопаты и готовимся к строительству!

Одно из увлекательнейших зимних развлечений – строительство снежной крепости. Сколько веселья бывает как в процессе создания, так и во время дальнейшего захвата снежного бастиона! А особенно интересно построить свою снежную крепостью рядом с исторической достопримечательностью, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость»! именно этим займутся новокузнечане 9 февраля. Сначала им предстоит возвести свои собственные бастионы. Для этого потребуются лопаты, команда и, конечно же фантазия. Чем нестандартнее будет крепость, тем больше шансов стать победителем! К слову, в конкурсе предусмотрены номинации «Самая креативная крепость», «Самая большая крепость» и «Приз зрительских симпатий». Все победители получат призы, а всех гостей праздника ждет горячий чай и хорошее настроение! А снега для строительства крепости хватит всем!

Внимание! Чтобы построить крепость, необходимо заранее подать заявку.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

17 февраля, начало в 12:00

Вход для зрителей – 20 рублей.