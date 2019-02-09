Вместо разреза в Новокузнецке появится экопарк

На территории Тишинского участка Ильинского каменноугольного бассейна будет экопарк. Об этом сообщил Сергей Цивилев после встречи с активистами города.

Утром 8 февраля губернатор Кемеровской области встретился с активистами города Новокузнецка. Главный вопрос, который обсуждался на встрече – развитие угольных предприятий вблизи города. Новокузнечане выступают против такого опасного соседства, и Сергей Цивилев, разделяя их опасения, заявил, что разрезов вблизи города не будет.

- Мы понимаем, что развитие угольной отрасли серьезно повлияло на экологическую обстановку, особенно у нас в Кузбассе. Моя ответственность перед жителями, чтобы изменить ситуацию к лучшему, - подчеркнул губернатор.

Именно с Новокузнецка, города, попавшего в десятку самых неблагополучных регионов России, начнется реализация новых экологических планов. Так, выдача лицензии на участок Тишинский вблизи Новоильинского района, по мнению Сергей Цивилева, недопустима. Вместо разрезов здесь будет создана экозона.

На встрече с жителями выступил и глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин. Он сообщил, что совместно с экологами определены пять особо охраняемых природных территорий на границах Новокузнецка и Новокузнецкого района: Терсинский, Чумышскийский, Таргайский, Кузедеевский и объединенный Степной-Ильинский.

- Я дал поручение разработать парк или сквер или место отдыха вблизи Новоильинского района и обсудить это с жителями, сделать там именно то, что нужно им. чтобы это было не место развития промышленности, а местом отдыха, местом экологически чистым. И от новокузнечан зависит, как этот парк будет называться, что в этом парке должно быть – мы обязательно выслушаем все предложения и сделаем так, как хотя жители.

Планируется, что в экопарке будут расположены экологические тропы, смотровые площадки и велодорожки, удобные пешие зоны, зимние трассы с освещением и многое другое.