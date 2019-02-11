2019-02-11T08:48:31+03:00
Общество

В Шерегеш – значит в «Шервуд»!

Комфортный отдых в живописном лесу
Леонид АНДРЕЕВ
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Апарт-отель «Шервуд» будто вырос в живописном пихтовом лесуАпарт-отель «Шервуд» будто вырос в живописном пихтовом лесу

Если вы планируете отдых в Шерегеше и ищите комфортные апартаменты или уютное шале для большой компании по разумной цене, то есть отличный вариант – апарт-отель «Шервуд». Его изюминка в том, что находятся он буквально среди леса, где царит тишина и спокойствие. Однако гостям «Шервуда» скучно не бывает: тут самые лучшие бани, крутые снежные горки, а летом – большой открытый бассейн.

«Шервуд» состоит из основного корпуса, восьми шале и гостевого дома

«Шервуд» состоит из основного корпуса, восьми шале и гостевого дома

Комфорт и безопасности

Апарт-отель «Шервуд» в Шерегеше работает с 2017 года. Он будто вырос в живописном пихтовом лесу в километре от подъемника Sky Way. Гостей отеля ждет искрящийся снег, «вкусный», насыщенный кислородом воздух, светлые, наполненные лесным ароматом, дома. Комплекс построен исключительно из экологичных материалов, в основном – дерева.

Отель может принять более 100 гостей

Отель может принять более 100 гостей

«Шервуд» состоит из основного корпуса с апартаментами трех категорий, восьми шале и гостевого дома на большую компанию. Так, что каждый найдет здесь размещение по вкусу. Всего отель вмещает 110 человек. При этом отдых больших веселых компаний не помешает семьям с детьми благодаря продуманному расположению корпусов.

Обеденная зона в гостевом доме

Обеденная зона в гостевом доме

– Больше всего затрат во время строительства комплекса было направлено на автономность и безопасность. Наши дома оборудованы не только пожарной сигнализацией, но и автоматической системой пожаротушения. Вся территория просматривается камерами видеонаблюдения. У нас 38 камер, которые круглосуточно за всем следят. Охраняет нас Росгвардия, – рассказывает администратор отеля Мария Худякова.

Холл основного корпуса

Холл основного корпуса

– Отопление у нас электрическое, мы не нарушением экологию. Все полы в домах, которых девять, обогреваются инфракрасными полами. Так, что люди ходят по теплому полу.

Холл в шале

Холл в шале

Номера на любой вкус

В «Шервуде» - 13 номеров в основном корпусе, восемь шале и гостевой дом. Шале, дом и апартаменты оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. В каждом номере есть отдельная ванная комната и обеденная зона с полноценной кухней, оборудованной холодильником, плитой и другой техникой, посудой для готовки и сервировки.

Кухни номеров оснащены всей необходимой техникой

Кухни номеров оснащены всей необходимой техникой

В каждом номере есть ЖК-телевизор и беспроводной интернет. Все кровати оснащены удобными ортопедическими матрасами.

Комната в апартаментах. Все кровати в гостинице имеют удобные ортопедические матрасы

Комната в апартаментах. Все кровати в гостинице имеют удобные ортопедические матрасы

В «Шервуде» гостей также ждут приятные мелочи: гигиенические наборы и фены в ванной, тапочки, чай, специи и моющие средства. Кроме того, каждом этаже основного корпуса есть кулер с горячей и холодной водой.

В каждом номере есть ЖК-телевизор и бесплатный WI-FI

В каждом номере есть ЖК-телевизор и бесплатный WI-FI

В апартаментах, в зависимости от категории, от двух до четырех основных места. В шале четыре основных места. В гостевом доме могут разместиться 10 человек. Дети до пяти лет без предоставления дополнительного места размещаются бесплатно.

Во всех номерах есть санузел с душевой кабиной

Во всех номерах есть санузел с душевой кабиной

В каждом номере и шале есть возможность забронировать одно или два дополнительных места за дополнительную плату от 500 до 1500 рублей в сутки с человека в зависимости от номера.

Шаттл до горы

Мы уже говорили, что отель находится в километре от подъемников. В 2018 году «Шервуд» стал абсолютно бесплатной возить своих гостей до горы и обратно. Каждые полчала с 8:30 до 12:00 комфортные микроавтобусы отвозят туристов до подножья горы Зеленая. В обратном направлении шаттлы ходят с 15:00 до 17:30. Чтобы попасть на рейс, необходимо накануне вечером взять на стойке регистрации отеля талоны на удобное время поездки.

Утром гостей до горы отвозит микроавтобус

Утром гостей до горы отвозит микроавтобус

В главном корпусе отеля есть комната для сушки горнолыжного инвентаря. На территории «Шервуда» есть детская игровая площадка с горкой, мангальная зона с беседками, каток и прокат коньков. Цена не кусается – всего 100 рублей.

Развлечения

– У нас много развлекаловок для детей: они могут кататься на горке, качаться на качелях, кататься на коньках и просто лазать по сугробам, – говорит Мария Худякова. – У нас есть свой талисман. Это маленькая рыженькая собачка Лапа, которая всех встречает и облизывает. Все ее гладят. Она очень ласковая и нежная. Все дети хотят ее забрать к себе ночевать, а потом еще с собой домой увезти.

Летом на территории отеля можно заниматься фитнесом или йогой. Для этого есть отдельная площадка

Летом на территории отеля можно заниматься фитнесом или йогой. Для этого есть отдельная площадка

Летом на территории апарт-отеля гости могут купаться в открытом бассейне с подогревом. Есть площадка для занятия фитнесом, батут и детская площадка. Каждый может поиграть в дартс или пострелять из лука.

Мангальная зона с беседками

Мангальная зона с беседками

– Летом у нас проходит фестиваль Робин Гуда, проходит костюмированное шоу, люди стреляют из луков и катаются на лошадях, – отмечает администратор отеля.

Летом гости могут наслаждаться природой в теплом бассейне

Летом гости могут наслаждаться природой в теплом бассейне

– Мы помогаем нашим гостям в решении любых вопросов. Подсказываем, где получить помощь при неисправности автомобиля, люди просят контакты инструкторов, куда обратиться по прокату снегоходов. Спрашивают, на каких склонах лучше покататься. Где лучше что-либо заказать, где поесть на горе.

Бани

Говорят, что в «Шервуде» самые лучшие бани. Поэтому их следует бронировать заранее, отмечают в отеле. Комплекс включает четыре дровяные бани в лучших русских традициях. В каждой бане - просторная гостиная: стол для большой компании, телевизор, посуда, чайник. Банные атрибуты бесплатны: простыни, тапочки, полотенца, таежный чай.

Комплекс включает четыре дровяные бани в лучших русских традициях

Комплекс включает четыре дровяные бани в лучших русских традициях

– Стены банного комплекса окружают гостей неповторимым запахом натуральной древесины и создают атмосферу, способствующую полной релаксации. Парильная комната с классическими деревянными полками отделана африканским деревом абаш, о которое нельзя обжечься. Жар от настоящей дровяной печи выгонит любую хворь из организма, русский душ из деревянной кадки взбодрит струями прохладной воды. Ну а для самых выносливых мы приготовили ледяные купели, – отмечают в «Шервуде».

Бани в «Шервуде» были построены в 2017 году, а затем обновлены в 2018 году

Бани в «Шервуде» были построены в 2017 году, а затем обновлены в 2018 году

Две бани вмешают до восьми человек, остальные – до 12. Все они были построены в 2017 году, а в 2018 году были реконструированы.

Банные атрибуты бесплатны: простыни, тапочки, полотенца, таежный чай

Банные атрибуты бесплатны: простыни, тапочки, полотенца, таежный чай

Хорошие отзывы

– Отдыхала в отеле несколько раз, все очень нравится. Отель расположен в лесу. Красивый вид, чистый воздух, красота гор. Летом в отеле работает бассейн бесплатный для постояльцев, зимой - каток. Также есть баня. И отель регулярно проводит розыгрыши двух часов в бане бесплатно на своих страницах в соцсетях, также час в бане нередко предоставляется при брони некоторых номеров и шале, – отмечает кемеровчанка Анна Цветкова.

Комната для сушки инвентаря

Комната для сушки инвентаря

– Номера чистые, Мебель и сам отель - из дерева, что создает неповторимый уют.

В номере есть абсолютно все. Также в каждом номере есть кухня, на которой можно самостоятельно приготовить или разогреть еду, холодильник, набор новой посуды (вилки-ложки, тарелки, кастрюли, сковорода, чайник). Кулер с водой на этаже. Если нет желания готовить, то девушки на рисепшене всегда подскажут и посоветуют, где заказать еду в Шерегеше, при необходимости вызовут такси.

В «Шервуде» есть много развлечений для всей семьи

В «Шервуде» есть много развлечений для всей семьи

В отеле чувствуешь себя как дома - все необходимое для организации быта на несколько дней уже есть. Это большой плюс - шампуни, зубную щетку и пасту и многие другие вещи не нужно брать с собой.

Вообще в отеле заботятся о своих гостях. Приезжая в «Шервуд», можно быть уверенным, что именно здесь ты хорошо отдохнешь, ни о чем не думая.

Гостевой дом может принять 10 человек

Гостевой дом может принять 10 человек

Апарт-отель «Шервуд»

Пгт. Шерегеш, ул. Весенняя, 51

www.sherwoodhotel.ru

+7-900-106-7777

«ВКонтакте»: vk.com/sherwood_hotel

Instagram: instagram.com/sherwood_hotel

ИСТОЧНИК KP.RU

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