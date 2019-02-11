В Шерегеш – значит в «Шервуд»!

Если вы планируете отдых в Шерегеше и ищите комфортные апартаменты или уютное шале для большой компании по разумной цене, то есть отличный вариант – апарт-отель «Шервуд». Его изюминка в том, что находятся он буквально среди леса, где царит тишина и спокойствие. Однако гостям «Шервуда» скучно не бывает: тут самые лучшие бани, крутые снежные горки, а летом – большой открытый бассейн.

«Шервуд» состоит из основного корпуса, восьми шале и гостевого дома

Комфорт и безопасности

Апарт-отель «Шервуд» в Шерегеше работает с 2017 года. Он будто вырос в живописном пихтовом лесу в километре от подъемника Sky Way. Гостей отеля ждет искрящийся снег, «вкусный», насыщенный кислородом воздух, светлые, наполненные лесным ароматом, дома. Комплекс построен исключительно из экологичных материалов, в основном – дерева.

Отель может принять более 100 гостей

«Шервуд» состоит из основного корпуса с апартаментами трех категорий, восьми шале и гостевого дома на большую компанию. Так, что каждый найдет здесь размещение по вкусу. Всего отель вмещает 110 человек. При этом отдых больших веселых компаний не помешает семьям с детьми благодаря продуманному расположению корпусов.

Обеденная зона в гостевом доме

– Больше всего затрат во время строительства комплекса было направлено на автономность и безопасность. Наши дома оборудованы не только пожарной сигнализацией, но и автоматической системой пожаротушения. Вся территория просматривается камерами видеонаблюдения. У нас 38 камер, которые круглосуточно за всем следят. Охраняет нас Росгвардия, – рассказывает администратор отеля Мария Худякова.

Холл основного корпуса

– Отопление у нас электрическое, мы не нарушением экологию. Все полы в домах, которых девять, обогреваются инфракрасными полами. Так, что люди ходят по теплому полу.

Холл в шале

Номера на любой вкус

В «Шервуде» - 13 номеров в основном корпусе, восемь шале и гостевой дом. Шале, дом и апартаменты оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. В каждом номере есть отдельная ванная комната и обеденная зона с полноценной кухней, оборудованной холодильником, плитой и другой техникой, посудой для готовки и сервировки.

Кухни номеров оснащены всей необходимой техникой

В каждом номере есть ЖК-телевизор и беспроводной интернет. Все кровати оснащены удобными ортопедическими матрасами.

Комната в апартаментах. Все кровати в гостинице имеют удобные ортопедические матрасы

В «Шервуде» гостей также ждут приятные мелочи: гигиенические наборы и фены в ванной, тапочки, чай, специи и моющие средства. Кроме того, каждом этаже основного корпуса есть кулер с горячей и холодной водой.

В каждом номере есть ЖК-телевизор и бесплатный WI-FI

В апартаментах, в зависимости от категории, от двух до четырех основных места. В шале четыре основных места. В гостевом доме могут разместиться 10 человек. Дети до пяти лет без предоставления дополнительного места размещаются бесплатно.

Во всех номерах есть санузел с душевой кабиной

В каждом номере и шале есть возможность забронировать одно или два дополнительных места за дополнительную плату от 500 до 1500 рублей в сутки с человека в зависимости от номера.

Шаттл до горы

Мы уже говорили, что отель находится в километре от подъемников. В 2018 году «Шервуд» стал абсолютно бесплатной возить своих гостей до горы и обратно. Каждые полчала с 8:30 до 12:00 комфортные микроавтобусы отвозят туристов до подножья горы Зеленая. В обратном направлении шаттлы ходят с 15:00 до 17:30. Чтобы попасть на рейс, необходимо накануне вечером взять на стойке регистрации отеля талоны на удобное время поездки.

Утром гостей до горы отвозит микроавтобус

В главном корпусе отеля есть комната для сушки горнолыжного инвентаря. На территории «Шервуда» есть детская игровая площадка с горкой, мангальная зона с беседками, каток и прокат коньков. Цена не кусается – всего 100 рублей.

Развлечения

– У нас много развлекаловок для детей: они могут кататься на горке, качаться на качелях, кататься на коньках и просто лазать по сугробам, – говорит Мария Худякова. – У нас есть свой талисман. Это маленькая рыженькая собачка Лапа, которая всех встречает и облизывает. Все ее гладят. Она очень ласковая и нежная. Все дети хотят ее забрать к себе ночевать, а потом еще с собой домой увезти.

Летом на территории отеля можно заниматься фитнесом или йогой. Для этого есть отдельная площадка

Летом на территории апарт-отеля гости могут купаться в открытом бассейне с подогревом. Есть площадка для занятия фитнесом, батут и детская площадка. Каждый может поиграть в дартс или пострелять из лука.

Мангальная зона с беседками

– Летом у нас проходит фестиваль Робин Гуда, проходит костюмированное шоу, люди стреляют из луков и катаются на лошадях, – отмечает администратор отеля.

Летом гости могут наслаждаться природой в теплом бассейне

– Мы помогаем нашим гостям в решении любых вопросов. Подсказываем, где получить помощь при неисправности автомобиля, люди просят контакты инструкторов, куда обратиться по прокату снегоходов. Спрашивают, на каких склонах лучше покататься. Где лучше что-либо заказать, где поесть на горе.

Бани

Говорят, что в «Шервуде» самые лучшие бани. Поэтому их следует бронировать заранее, отмечают в отеле. Комплекс включает четыре дровяные бани в лучших русских традициях. В каждой бане - просторная гостиная: стол для большой компании, телевизор, посуда, чайник. Банные атрибуты бесплатны: простыни, тапочки, полотенца, таежный чай.

Комплекс включает четыре дровяные бани в лучших русских традициях

– Стены банного комплекса окружают гостей неповторимым запахом натуральной древесины и создают атмосферу, способствующую полной релаксации. Парильная комната с классическими деревянными полками отделана африканским деревом абаш, о которое нельзя обжечься. Жар от настоящей дровяной печи выгонит любую хворь из организма, русский душ из деревянной кадки взбодрит струями прохладной воды. Ну а для самых выносливых мы приготовили ледяные купели, – отмечают в «Шервуде».

Бани в «Шервуде» были построены в 2017 году, а затем обновлены в 2018 году

Две бани вмешают до восьми человек, остальные – до 12. Все они были построены в 2017 году, а в 2018 году были реконструированы.

Банные атрибуты бесплатны: простыни, тапочки, полотенца, таежный чай

Хорошие отзывы

– Отдыхала в отеле несколько раз, все очень нравится. Отель расположен в лесу. Красивый вид, чистый воздух, красота гор. Летом в отеле работает бассейн бесплатный для постояльцев, зимой - каток. Также есть баня. И отель регулярно проводит розыгрыши двух часов в бане бесплатно на своих страницах в соцсетях, также час в бане нередко предоставляется при брони некоторых номеров и шале, – отмечает кемеровчанка Анна Цветкова.

Комната для сушки инвентаря

– Номера чистые, Мебель и сам отель - из дерева, что создает неповторимый уют.

В номере есть абсолютно все. Также в каждом номере есть кухня, на которой можно самостоятельно приготовить или разогреть еду, холодильник, набор новой посуды (вилки-ложки, тарелки, кастрюли, сковорода, чайник). Кулер с водой на этаже. Если нет желания готовить, то девушки на рисепшене всегда подскажут и посоветуют, где заказать еду в Шерегеше, при необходимости вызовут такси.

В «Шервуде» есть много развлечений для всей семьи

В отеле чувствуешь себя как дома - все необходимое для организации быта на несколько дней уже есть. Это большой плюс - шампуни, зубную щетку и пасту и многие другие вещи не нужно брать с собой.

Вообще в отеле заботятся о своих гостях. Приезжая в «Шервуд», можно быть уверенным, что именно здесь ты хорошо отдохнешь, ни о чем не думая.

Гостевой дом может принять 10 человек

Апарт-отель «Шервуд»

Пгт. Шерегеш, ул. Весенняя, 51

www.sherwoodhotel.ru

+7-900-106-7777

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