Коммунальщики рассказали об аварии, которая оставила часть кемеровских домов без воды

В компании «КемВод» рассказали подробности аварии, которая оставила без воды часть потребителей в Кемерове. На улице Радищева из-за сильных морозов лопнула труба – чтобы найти место утечки, коммунальщикам пришлось производить секционные отключения.

Напомним, утром понедельника в редакцию «Комсомольской правды» обратился читатель, который пожаловался на отсутствие холодной воды в частном секторе на улице 12-я линия. Молодой человек отметил, что отключение связано с крупной аварией, которая произошла на Радищева.

В компании «КемВод» «Комсомольской правде» пояснили, что информация об утечке воды в районе автостоянки у дома №14 на улице Радищева поступила около девяти утра субботы. На место выехала бригада аварийно-восстановительных работ и бригада участка контроля сетей. По предварительным оценкам специалистов, повреждение произошло на подземном водоводе диаметром 300 миллиметров: из-за морозов грунт сильно промерз, а его подвижки привели к тому, что лопнула труба.

- Оперативно определить место утечки с помощью специальных приборов не удалось: техника попросту замерзала. Поэтому ночью на 10 февраля около 04.00 было принято решение производить секционные отключения, чтобы выяснить, на каком участке поврежден водовод. На этом этапе с 4.00 до 10.00 10 февраля под отключением находились 11 многоквартирных домов, - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации сетей АО «КемВод» Андрей Котов.

Второй этап отключений прошел с 03.30 утра до 13.30 понедельника, 11 февраля. В этот период холодное водоснабжение отсутствовало в 17 многоквартирных домах и около тысячи домах частного сектора, трех детских садах и школе № 68. в данный момент воды нет только в доме на улице Радищева, 16, где продолжаются ремонтно-восстановительные работы.