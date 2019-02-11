Наконец-то: В Кузбассе потеплеет до -4 градусов

На этой неделе в Кузбасс придет долгожданное потепление. Ночи больше не будут пугать жителей региона 40-градусными морозами, а днем солнце будет прогревать воздух до -4,-9 градусов.

По данным Кемеровского гидрометцентра, днем во вторник будет -13,-18 градусов, местами воздух прогреется до -6,-11 градусов. Ночью ожидается -19, -24 градуса. В некоторых северных районах будет -27,-32 градуса. Ветер ожидается юго-западный, от слабого до умеренного. Местами порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. По области пройдет небольшой снег.

В среду местами выпадет снег, возможны метели. Днем потеплеет до -6,-11 градусов, местами будет -16 градусов. Ночью столбики термометра понизятся до -14,-19 градусов, местами до -24 градусов. Ветер будет юго-западным, от слабого до умеренного.

Четверг будет самым теплым днем рабочей недели. Воздух в Кузбассе прогреется до -4,-9 градусов. Местами будет -14 градусов. Ночные температуры окажутся в пределах -24,-29 градусов. Местами ожидается -17,-22 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с переходом на юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В пятницу ожидается небольшой снег. Дневная температура составит -12,-17 градусов, местами будет теплее: -4,-9 градусов. Ночью ожидается -15,-20 градусов, местами -25 градусов. Ветер также – порывистый.

На выходных, по обещаниям синоптиков, снова потеплеет до -7,-12 градусов. В Воскресенье будет метель и порывистый ветер.

– На этой неделе морозы отступают, будет более теплая, но ветреная погода с небольшими осадками, – отмечает Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – Вторая декада месяца будет на три-пять градусов выше нормы. Пока холодов мы не видим, но в конце месяца могут вернуться морозы.