Кузбасс примет Международные спортивные игры «Дети Азии»

В скором времени Кузбасс примет зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Инициативу проведения Игр на юге области поддержала заместитель Председателя Правительства России Ольга Голодец.

С 9 по 17 февраля в Южно-Сахалинске проходят зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Принимают в них участие и кузбасские спортсмены. В копилке команды Сибирского федерального округа, куда от Кузбасса вошли 17 спортсменов и пять тренеров, уже есть первая награда: III место в соревнованиях по сноуборду заняла воспитанница Таштагольской школы Екатерина Каганюк. А в скором времени эти Игры будут проходить и в Кузбассе – об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. Так, по итогам презентации региональных возможностей инициативу провести Игры на юге области поддержала Ольга Голодец.

Кузбассовцы сумели доказать, что у нас имеется потенциал для проведения соревнований такого уровня. Например, в Новокузнецке есть площадки для состязаний по хоккею, фигурному катанию на коньках, конькобежному спорту и керлингу. Таштагольский район может организовать проведение соревнований по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту. А Междуреченск примет соревнования по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и биатлону. На рабочем совещании, в котором приняли участие первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин, заместитель губернатора Андрей Панов, Президент Международных игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский, был отмечен опыт Кузбасса в проведении значимых международных спортивных события.

- Пока не принято окончательное решение, в каком году в Кузбассе состоятся Зимние международные спортивные «Дети Азии» — в 2021 или 2023 году, но уже сейчас Ольга Голодец выразила уверенность, что Игры пройдут в нашем регионе на высоком уровне, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Уже сейчас участники кузбасской делегации следят за организацией соревнований, отмечая сильные стороны и набрасывая первые штрихи плана по проведению игр в Кемеровской области.

Справка КП

Первые Зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина, ЮНЕСКО и Международного Олимпийского комитета, а также при полной поддержке Правительства Российской Федерации, Олимпийского Совета Азии, Олимпийского комитета России, Министерства спорта России. В них принимают участие 1100 спортсменов из 20 стран. Соревнования проводятся по восьми видам спорта.