На разрезе «Распадский» перевернулся автобус: Состояние шести горняков остается тяжелым

Шесть горняков кузбасского разреза, пострадавших при падании автобуса, находятся в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших были эвакуированы в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров.

– На данный момент 18 пострадавших на разрезе находятся в центре охраны здоровья шахтеров. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные пациенты – в средней степени тяжести, – отметили в областном департаменте здравоохранения.

Кроме того, двое пострадавших горняков, которые находились в городской больнице Междуреченска, были переведены также в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров.

Напомним, что в пятницу, 8 февраля, вахтовый автобус с работниками разреза «Распадский» съехал с дороги и упал в обрыв. В результате ДТП на месте погибли шест человек, еще 18 человек пострадали. Сейчас причины трагедии расследует Следственный комитет. Семьи погибших горняков получат по три миллиона рублей от предприятия и страховой и по 100 тысяч от областных властей. Также по 100 тысяч рублей выплатят пострадавшим.

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