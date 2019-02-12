В Кузбассе бойцам Росгвардии пришлось стрелять в агрессивных посетителей кафе

В Ленинске-Кузнецком сотрудникам Росгвардии пришлось отстреливаться от агрессивных подростков, которые устроили потасовку в кафе. Один из подростков был ранен.

Инцидент произошел 26 января. По сигналу тревожной кнопки в одно из городских кафе прибыли пять сотрудников Росгвардии. Здесь 19-летний местный житель устроил разборки с девушкой, которую ударил в ходе конфликта. Бойцы попытались усмирить дебошира, но за него стали заступаться семь приятелей, которые в итоге устроили потасовку со стражами порядка.

- Компания специально разделила сотрудников вневедомственной охраны по залу: троих оттеснив к входу, одного держали в центре, а еще один сотрудник оказался в углу. При этом агрессивно к ним настроены были три подростка, которые наносили удары руками, ногами, деревянной битой, предметами мебели, более того, пытались отобрать спецсредства – резиновые палки и завладеть табельным оружием, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Пытаясь остановить подростков, бойцы сделали предупредительные выстрелы в потолок, однако компания на это никак не отреагировала. Наоборот, агрессия в отношении росгвардейцев усилилась. Один из подростков стал угрожать сотруднику ножом. Видя реальную угрозу своей жизни, коллег и других посетителей, боец выстрелил в сторону подростка с ножом. Далее бойцы смогли задержать нападавших.

До прибытия врачей бойцы оказали раненому помощь, после этого его госпитализировали. В отношении троих жителей Ленинска-Кузнецкого 16 и 17 лет было возбуждено уголовное дело. На время следствия по решению суда они были заключены под стражу. Раненый подросток, после лечения, также отправился в СИЗО.