Новокузнечане обсуждают видео с регистратора, на котором запечатлено, как мужчина на автомобиле разгоняет стаю собак, напавших на ребенка.

- Подъезжая к ТРЦ «Планета» (со стороны улицы Балочный Тупик), увидели, как стая собак набросилась на школьницу! – сопроводил комментарием видео автор. - Ребенок в испуге просто замер! Было более десяти собак, которые вели себя крайне агрессивно! Для зоозащитников: животные не пострадали!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1270" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691517" frameborder="0"></iframe> Новокузнечанин на автомобиле гонялся за стаей собак..Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"

На кадрах видео запечатлено, как автолюбитель едет неподалеку от ТРЦ «Планета» и на пустыре неподалеку от гаражей он замечает девочку. Ребенка в яркой куртке окружила стая собак, большинство из которых – щенки. Автолюбитель, увидев девочку в окружении собак, решает помочь ей и меняет свой маршрут. Мужчина ездит по пустырю, разгоняя собак. В это время девочка разворачивается и уходит с пустыря.

Видео в соцсетях вызвало резонанс. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни сразу отметили, что ребенку на пустыре не место. Да и собаки – не взрослые особи, а щенки, так что вряд ли они могли причинить ребенку вред.

- Я, конечно, не уверен, но вроде они просто подбежали, без намерения наброситься, - пишет Сергей Вяльцев, один из комментаторов. И с ним согласны многие, замечая, что щенки виляют хвостами, а один из них, убегая от автомобиля, воспринимает это как игру.

Другие комментаторы задают вполне уместный вопрос: что делает ребенок на пустыре. И тут же получают ответ: рядом находится частный сектор, и именно в этом месте проще всего дойти до школы, остановок и прочего. Третьи же настаивают на том, что собак необходимо отстреливать, чтобы избежать в будущем нападения на детей и взрослых.

Напомним, это не первый случай, когда собаки нападают на новокузнечан. Так, около десятка собак терроризируют жителей Орджоникидзевского района.