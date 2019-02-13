В Новокузнецке загорелся цех по переработке мусора завода «ЭкоЛэнд». В момент возгорания на смене находились около 50 человек.

Сигнал о пожаре в цехе на улице Родниковой поступил в оперативные службы в 11.44 по местному времени.

- По оперативным данным, людей внутри нет. Проводятся работы по тушению. Работают 12 единиц техники и 48 человек, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Как пояснили «Комсомолке» на предприятии, в момент возгорания на смене находились порядка 50 человек. Все они самостоятельно вышли на улицу.

- В цехе сортировки на линии по выборке вторсырья произошло ЧП с задымлением. Пострадавших нет. В результате ЧП вышла из строя часть технологического оборудования. Детальная картина ущерба будет установлена после обследования в ближайшее время, - рассказали в компании ООО «ЭкоТек».

В организации отметили, что происшествие не повлияет на вывоз ТКО – будут задействованы резервные схемы.