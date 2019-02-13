2019-02-13T10:27:40+03:00
Происшествия

В Новокузнецке загорелся цех по переработке мусора

В момент ЧП в здании находились около 50 работников
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В момент ЧП в цехе находилось около 50 человек - все они эвакуировались. Фото завода из архива "КП"В момент ЧП в цехе находилось около 50 человек - все они эвакуировались. Фото завода из архива "КП"Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Новокузнецке загорелся цех по переработке мусора завода «ЭкоЛэнд». В момент возгорания на смене находились около 50 человек.

Сигнал о пожаре в цехе на улице Родниковой поступил в оперативные службы в 11.44 по местному времени.

- По оперативным данным, людей внутри нет. Проводятся работы по тушению. Работают 12 единиц техники и 48 человек, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Как пояснили «Комсомолке» на предприятии, в момент возгорания на смене находились порядка 50 человек. Все они самостоятельно вышли на улицу.

- В цехе сортировки на линии по выборке вторсырья произошло ЧП с задымлением. Пострадавших нет. В результате ЧП вышла из строя часть технологического оборудования. Детальная картина ущерба будет установлена после обследования в ближайшее время, - рассказали в компании ООО «ЭкоТек».

В организации отметили, что происшествие не повлияет на вывоз ТКО – будут задействованы резервные схемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Хорошо горит!": В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела
Теперь его будут судить по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела" [видео]
Новости 24