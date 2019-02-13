Кемеровская Правобережная подстанция станции скорой помощи будет работать в прежнем режиме

Накануне начальник департамента охраны здоровья населения области Михаил Малин встретился с коллективом Правобережной подстанции Кемеровской станции скорой медицинской помощи. Он заявил, что ни о сокращении, ни о ликвидации подстанции речи и быть не может.

Михаил Малин отметил, что начались преобразования в работе службы скорой медицинской помощи города Кемерова. Согласно национальному проекту «Здравоохранение» будет создана единая система неотложной скорой медицинской помощи: все станции будут объединены в единое юридическое лицо. При этом будет работать единая диспетчерская автоматизированная система распределения вызовов, аккумулированная с диспетчерской службой 112.

Централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)» должна начать работать уже к концу 2020 года. Благодаря этому к пациенту будет оперативно приезжать ближайшая бригада, независимо от фактического местонахождения подстанции.

- Таким образом, при создании единой службы скорой помощи появляется возможность быстрого перераспределения ресурсов, при их нехватке в одном месте и обеспечивается оперативность работы по спасению жизни, - сообщает Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

При этом речи о сокращении подстанций не идет, так как в Кемеровской области и так ощущается недостаток кадров. Так, в 2018 году в службе скорой по всей Кемеровской области на линию выходили 200 бригад, хотя по утвержденному штатному расписанию станций и отделений скорой медицинской помощи Кузбасса их должно быть не менее 240. Так, в Кемерове работали 31 бригада Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи и пять бригад ООО «Скорая помощь» - вместо 43. В Новокузнецке – 29 бригад вместо 43, в Междуреченске – пять вместо 10, а в Топках и Топкинском районе – две вместо четырех. При этом износ всего автопарка государственной службы скорой медицинской помощи в Кузбассе составляет почти 53 процента, а общая укомплектованность медицинскими работниками службы скорой медицинской помощи Кузбасса в 2018 году 61,7 процента.

- На сегодняшний день департаментом рассматриваются все возможности привлечения дополнительных резервов для улучшения работы службы скорой медицинской помощи Кемеровской области, - отметили в Департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.