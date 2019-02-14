Мокрый снег и до +2: кузбассовцев ждут теплые выходные

Последние дни этой недели порадуют кузбассовцев теплом. И если днем температура воздуха будет держаться около нулевой отметки, то ночью столбики термометров могут достигать -20 и даже более низких температур.

- В ближайшие дни на погоду будут оказывать влияние частные циклоны. Один из них смещается к нам с севера европейской части России и оказывает влияние на погоду. Поэтому у нас ветреная погода со снегопадами, - прокомментировала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – В выходные мы ожидаем повышение температуры до плюсовых отметок. И, конечно же, осадки будут уже не только в виде снега, но и мокрого снега. Начало следующей недели также будет теплым.

В пятницу, 15 февраля, местами на востоке области пройдет снег. Воздух прогреется до -2…-7 градусов. Ночью будет холоднее? До -16, а местами и до -24 градусов.

В субботу в Кузбасс придут метели и небольшой снег. Юго-западный ветер усилится до 11-16 метров в секунду. Зато температура воздуха будет держаться в пределах 0…-5 градусов. Ночью похолодает до -6…-11, но местами возможны и более низкие отметки – до 16 градусов мороза.

Воскресенье также будет теплым. Местами воздух прогреется до +2 градусов. Однако зимнее тепло омрачится порывистым ветром, мокрым снегом и метелями. Ночью же похолодает до -6...-11 градусов, а на юге области и до -15…-20.

В понедельник характер погоды не изменится, а столбики термометров не опустятся ниже -6 градусов. Ночью ожидается до 12 градусов мороза.