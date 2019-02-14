Кузбасских ветеранов-афганцев с 30-летием вывода советских войск из Афганистана поздравил Сергей Цивилев

Сергей Цивилев выступил на митинге, посвященном 30-летию вывода Советских войск из Афганистана. Глава Кемеровской области поздравил ветеранов-афганцев с памятной датой.

14 февраля в Кузбассе вспоминали о подвиге советских солдат, которые выполнили свой воинский и интернациональный долг в Республике Афганистан в 1979–1989 годы. В церквях и храмах Кузбасса прошли поминальные молитвы и панихиды. После этого в честь памятной даты во многих городах области прошли спортивные и культурные мероприятия. Так, в Кемерове торжественный митинг состоялся у мемориала «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» на Пионерском бульваре. Именно здесь, на мемориале высечены имена 134 кузбассовцев, не вернувшихся из Афганистана. На митинге, посвященном 30-летию вывода Советских войск из ДРА, выступили губернатор Сергей Цивилев, Главный Федеральный инспектор в Кемеровской области Игорь Колесников (ветеран Афганистана), Митрополит Аристарх.

- Кузбассовцы приносят к мемориалу цветы, склоняют свои головы перед непобежденными солдатами и офицерами, проявившими массовый героизм и беспримерное мужество. Рад, что сегодня собралось такое большое количество людей. Это значит, что мы помним и уважаем подвиг ветеранов-афганцев, - отметил Сергей Цивилев.

На торжественном приеме, который проходил в государственной филармонии Кузбасса, присутствовали участники боевых действий, жены и дети ветеранов, родители и вдовы. Многим были вручены государственные награды, 36 наград Кемеровской области, благодарственные письма Полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

Губернатор Сергей Цивилев поблагодарил ветеранов за то, что после службы в Афганистане они по-прежнему продолжают служить Родине: чтут память погибших, занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

- Примите за это искреннюю благодарность от всех кузбассовцев! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! – пожелал Сергей Цивилев.

Справка КП

В кампании участвовали четыре тысячи кузбассовцев, 134 из них не вернулись домой. Двое получили высшую государственную награду – «Золотую Звезду» Героя Советского Союза. В Кузбассе имена героев-афганцев носят школы и улицы, в честь воинов установлены 17 памятников и 28 мемориальных досок, издана Книга Памяти «Афганистан. 1979-1989».