Это по любви: Кемеровчанин пишет признания жене на крышах домов и мостах

День святого Валентина – еще один повод сказать нежные слова своим любимым. Вот, например, один из кемеровчан признался в любви, разместив баннер на надземном переходе.

«Юля я люблю тебя» - эти слова с утра увидели все кемеровчане, проезжавшие по улице Логовой. Фотографию с признанием в любви очевидцы разместили в соцсетях, и горожане тут же принялись комментировать. Женщины в основном вздыхали: мол, какой романтичный мужчина, где же таких берут? А мужчины удивлялись: надо же, кто-то заморочился ведь!

- И все мужья, у кого жену зовут Юлей, напряглись, - с юмором отметил Алекс Мартин, пользователь соцсети.

Несмотря на разного рода комментарии, кемеровчане позитивно отнеслись к задумке мужчины нестандартно поздравить свою любимую.

- Понимаю, что не мне… Но приятно! Сижу, улыбаюсь, - написала одна из комментаторов, Юлия Баховец.

Очень большая валентинка! Фото: из личного архива Андрея Безрученко

Кто же эта Юля?

У баннера действительно есть конкретный адресат – Юлия Безрученко. Баннер над дорогой – всего на пару дней – повесил ее супруг, Андрей. Надежно закрепил на металлическом тросе, растянул при помощи веревок. В общем, все по правилам сделал. А друзья – помогали. Подарок ко Дню влюбленных Юлия получила утром 14 февраля, когда они с супругом поехали на работу.

Андрей и Юля. Фото: из личного архива Андрея Безрученко

- Андрей мне часто преподносит такие сюрпризы, - улыбается Юлия. – Каждый раз – разные, так что никогда не знаешь, где появится признание в любви. Если честно, то уже с самого утра поглядывала по сторонам…

Баннер на стене дома. Фото: из личного архива Андрея Безрученко

Так что баннер с любовным посланием Юлия увидела сразу, заулыбалась и, конечно же, заявила, что ее супруг – самый лучший. В этот день она получила цветы еще от одного самого дорогого мужчины – девятилетнего сына. Мальчишка растет таким же внимательным и заботливым, как и его отец.

Тот самый мост. Фото: из личного архива Андрея Безрученко

В супружеской копилке сюрпризов есть баннер, растянутый на стене соседнего дома, огромные буквы на крыше, в буквальном смысле пылающее любовным огнем сердце, которое еще и искрилось от бенгальских огней. А еще – надпись на мосту: почти час пришлось добираться до нужного места ползком, да еще и со страховкой! Надпись эта до сих пор видна, а вот баннер на надземном переходе Андрей совсем скоро снимет.

Пылающее сердце. Фото: из личного архива Андрея Безрученко

- На выходных сниму, - говорит Андрей Безрученко. - Я бы, конечно, вообще не снимал!