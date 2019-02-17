2019-02-17T08:07:50+03:00
Происшествия

Туристка из Бийска погибла при спуске с горы в Шерегеше

На месте ЧП работают следователи
Екатерина РОМАНОВА
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Туристка из Бийска погибла при спуске с горы в Шерегеше. Фото: из архива спортивно-туристического комплекса "Сектор Е"Туристка из Бийска погибла при спуске с горы в Шерегеше. Фото: из архива спортивно-туристического комплекса "Сектор Е"
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В субботу, 16 февраля, в Шерегеше случилось ЧП: здесь при спуске с горы погибла туристка из Бийска. Девушка во время спуска была без полной защитной экипировки.

Трагедия случилась в первой половине дня в субботу, 16 февраля. горнолыжница спускалась по склону горы. В какой-то момент она не справилась с управлением на крутом уклоне и упала. При этом она получила травмы.

- Девушка была без шлема, при падении она получила сильный удар. Однако что именно стало причиной смерти, нам пока не известно. Сейчас на месте работает следственная группа, заключение пока не получили, - сообщил представитель горнолыжного курорта «Сектор Е».

На место сразу же прибыла команда спасателей, они оказали необходимую первую помощь и спустили девушку с горы. Тем не менее, по неустановленным пока причинам девушка погибла.

Некоторые пользователи соцсетей уверяют, что трагедия случилась из-за того, что девушка наткнулась на колья ограждения, которые торчали из-под снега.

- Такого ограждения, о котором говорят, на трассе нет вообще. Ратрачная трасса не имеет никаких кольев, ограждений и прочего. Участок трассы, который изображен на фотографиях, находится вне трассы, - отметил представитель Шерегеша.

Напомним, это не первое ЧП, которое случилось в феврале в Шерегеше. Так, несколько дней назад при спуске столкнулись горнолыжник и мужчина на снегоходе. Снегоходчик быстро пришел в себя и позже самостоятельно уехал на автомобиле, а вот лыжника доставили в больницу с открытым переломом ноги и прочими травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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