2019-02-17T12:17:51+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с междугородним автобусом в Кузбассе

Пострадали пассажиры автобуса и легкового автомобиля
Екатерина РОМАНОВА
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Два человека погибли в ДТП с междугородним автобусом в Кузбассе. Фото: соцсетиДва человека погибли в ДТП с междугородним автобусом в Кузбассе. Фото: соцсети
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В воскресенье, 17 февраля, на автодороге «Анжеро-СудженскКемерово» случилось смертельное ДТП. Два человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 12 часов дня на четвертом километре трассы «Кемерово – Анжеро-Судженск». По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался междугородний автобус.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, при столкновении погиб водитель, который управлял иномаркой и его пассажир. Кроме того, различные травмы получили пассажиры автобуса.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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