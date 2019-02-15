Корейцы помогут Кузбассу избавиться от угольной пыли

В пятницу, 15 февраля, в областной администрации встретились губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и делегацией корейской компании «Hyundai BS&C». Они обсудили вопросы экологии, в частности – внедрения технологии подавления угольной пыли.

Корейские специалисты презентовали технологию подавления угольной пыли, благодаря которой пыль не будет распыляться при сильном ветре или размывании водой или ином механическом воздействии. Сергей Цивилев, ознакомившись с технологией, отметил, что ее можно использовать не только на территории Кузбасса, но и всей России. разработки технологий предупреждения загрязнений окружающей среды. Но прежде, чем ее внедрять в Кузбассе, технологию необходимо протестировать именно в наших сложных природных условиях. Для этого была создана рабочая группа, в которую вошли руководитель представительства Администрации Кемеровской области при Правительстве Российской Федерации Виктор Кириллов и Андрей Панов, а также профильные специалисты Кемеровской области. Приглашены для работы в группе и корейские специалисты.

- Вопрос экологии для нас – приоритетное направление. Поэтому, если представленные технологии окажутся действенными при наших низких температурах и покажут свою экономическую эффективность, мы будем заинтересованы в тесном сотрудничестве. Например, в строительстве на территории Кузбасса производства по пылеподавлению, - отметил Сергей Цивилев.

К слову, на прошедшем совещании с руководителями угольных предприятий региона поднимался вопрос негативного воздействия угольных предприятий на условия проживания жителей Киселевска, где из-за выбросов в атмосферу на дороги и все поверхности оседает угольная пыль. Однако, несмотря на сложное территориальное расположение города, эти «угольные осадки» должны быть минимизированы.

- Для устранения подобных последствий угледобывающие предприятия должны пересмотреть программу по комплексным мерам экологической безопасности, далее – предоставить ее на согласование в подведомственные департаменты и администрации муниципалитетов, - завил Панов. - Решения по угольным предприятиям, игнорирующим меры экологической безопасности, будем принимать со всей строгостью.