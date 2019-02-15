Внук бывшего замгубернатора Кузбасса арестован за лихую езду без прав

Внук бывшего заместителя губернатора Кемеровской области по предпринимательству и торговле Владимир Журавков арестован за езду без прав. 18-летний лихач меньше чем за год был оштрафован за нарушения ПДД 27 раз, а удостоверения лишился за аварию с пострадавшим.

Кемеровчанин Владимир Журавков отметил свое 18-летие 27 февраля прошлого года. Почти сразу же он получил водительское удостоверение, хотя за руль сел намного раньше – об этом говорит Instagram молодого человека. Журавков еще в 2017 году выкладывал на своей странице видео лихой езды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/692089" frameborder="0"></iframe> Лихая езда по мосту внука экс-замгубернатора Кузбасса.Владимир Журавков за рулем BMW несется по кемеровскому мосту, виляя из стороны в сторону. Видео: Instagram Владимира Журавкова

Владимир Журавков не скрывает, что ездил на машине еще до получения прав Фото: Instagram Владимира Журавкова

Получив права, от привычки лихачить кемеровский мажор отказываться не стал. Мало того, подтверждение он продолжил выкладывать в соцсети. Видео, как молодой человек за рулем BMW распугивает пешеходов или несется на высокой скорости по городу, заинтересовали инспекторов ГИБДД. С момента получения прав, то есть меньше чем за год, Журавков 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Как отметили в главке областного МВД, 20 из них – за превышение скорости.

100 - не самая большая скорость, с которой ездил Владимир Журавков по городу Фото: Instagram Владимира Журавкова

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/692092" frameborder="0"></iframe> Сын убитого кузбасского бизнесмена ездит по городу на высокой скорости.Видео: Instagram Владимира Журавкова

Летом прошлого года лихачество Владимира Журавкова на дороге привело к аварии, в которой пострадал человек. За это кемеровчанина в начале 2019 года лишили водительского удостоверения. Однако его BMW с городских улиц не исчез – дрифт 18-летнего Журавкова на перекрестке на красный свет запечатлел регистратор одного из участников дорожного движения. Изучив видео, инспекторы остановили автомобиль – за рулем был никто иной, как лишенный прав кемеровчанин.

Дрифт кемеровского мажора на перекрестке - так инспекторы выяснили, что лишенный прав Журавков снова сел за руль

Номера дрифтующего на красный автомобиля и BMW, на котором лихачил Журавков и выкладывал в своем Instagram, совпадают

Владимир Журавнов со своим BMW Фото: Instagram Владимира Журавкова

Инспекторам Журавков заявил, что не знал о лишении прав – якобы повестка не пришла. При разговоре он сильно нервничал и пытался кому-то позвонить. Может быть, своему влиятельному деду? В конце 90-х Владимир Журавков-старший занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области по предпринимательству и торговле, а затем ушел в бизнес. Он является владельцем ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат», а также бывшим инвестором в игорную зону «Сибирская монета».

Казино, в которое инвестировал Владимир Журавков-старший Фото: Instagram Владимира Журавкова

Отец лихача тоже был не лыком шит. Тимофей Журавков владел многими активами как в Кузбассе, так и за его пределами. Бизнесмена Тимофея Журавкова застрелили 2 февраля 2016 года. Lexus с застреленным предпринимателем на трассе под Кемеровом обнаружил его знакомый. Судя по Instagram, молодой Журавков был привязан к отцу – каждые полгода он постит фотографии с могилы покойного.

Фотографии с могилы отца появляются в Instagram Владимира Журавкова каждые полгода Фото: Instagram Владимира Журавкова

К слову, сам 18-летний Журавков сейчас не последний человек в городе. Несмотря на юный возраст, он является руководителем четырех компаний и учредителем 19 организаций. Однако все это не помогло лихачу избежать наказания.

Владимир Журавков с мамой и сестрой Фото: Instagram Владимира Журавкова

- Автоинспекторы составили в отношении водителя-«бесправника» протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Нарушитель был доставлен в мировой суд, который назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток, - пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.