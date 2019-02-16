Выходные в Новокузнецке: отдыхаем весело и ярко!

Железные кони, скорость и креатив

Спешим на «Унимотогонку – 2019»!

Зимой большинство мотоциклистов видят своих железных красавцев лишь в гараже: любовно готовят их к мотосезону, ремонтируют, проводят апгрейд. Но есть и такие, кому не сидится на месте. Именно они 16 февраля соберутся на трассе мотокросса в Редаково и выгуляют своих «железных коней».

Главные участники «Унимотогонки 2019» - унициклы, то есть гоночные аппараты, которые имеют одно колесо и двигатель. В отдельные категории выделены «колясычи», пит-байке, снегоходы и прочая техника, владельцам которой не терпится продемонстрировать силу и ловкость. На втором съезде любителей гонок соберутся представители разных городов Сибири, а к участию приглашаются как мужчины, так и девушки.

Скорость, креатив, особая атмосфера, показательные выступления – все это будет на съезде любителей зимних гонок, которые организует и проводит мотоклуб «Крутящий момент» под эгидой «Ассоциации Мотоклубов Сибири». Участие в них предполагает оргвзнос (300-400 рублей), а вот зрители смогут поболеть за своих героев совершенно бесплатно!

Трасса мотокросса в Редаково

ул. Пролетарская, 22б

16 февраля, начало в 12:00. Регистрация участников – в 10:00

Вход для зрителей свободный.

Железные кони, скорость и креатив. Фото: Никита Пятенко.

Следуй за настроением!

Любуемся репродукциями Клода Моне

Произведения импрессионистов не спутаешь ни с чем. В них нет точности проработки деталей, традиционной композиции, зато есть нечто большее – настроение, живые эмоции, реальный мир, запечатленный в его подвижности и изменчивости. На первом плане всегда сиюминутное настроение, неповторимая атмосфера момента. Оттого-то привычные вещи и пейзажи вдруг наполняются особым смыслом, который невозможно выразить словами, зато можно прочувствовать.

Именно такая – наполненная разными оттенками настроения – выставка «Клод Моне. Век импрессионизма» работает сейчас в Новокузнецком художественном музее. Здесь представлены 50 эксклюзивных цифровых художественных репродукций не только Клода Моне, а еще пяти художников - Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Эдгара Дега, Камиля Писсарро и Пьера Огюста Ренуара. Картины выполнены на холсте в специальной технике «жикле» - это цифровая художественная репродукция, факсимильное воспроизведение подлинника в его оригинальном размере.

Мир во всех своих проявлениях – красках, эмоциях, настроениях и чувствах – отражен на картинах художников. Готовы увидеть их?

Выставка работает до 31 марта.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник, вторник – выходной.

Цена билетов: от 150 до 250 рублей. дети до трех лет – бесплатно

Любуемся репродукциями Клода Моне - и не только! Фото: Новокузнецкий художественный музей.

Жизнь на хрупких чашах «Весов»

Познаем ценность жизни на спектакле Евгения Гришковца

Как живется Эдуарду в маленьком городишке Челябинской области? Прилично ли быть отцов в возрасте «за 50»? Мальчик или девочка – кто лучше? Имеет ли значение место и время рождения для судьбы человека? И вообще, как меняется жизнь после рождения ребенка? Именно об этом говорят главные герои спектакля «Весы» Евгения Гришковца. К слову, постановкой спектакля занимался сам автор.

Каждый человек хоть бы раз побывал в родильном доме – в большинстве случаев именно здесь проходят первые минуты, часы и дни жизни. А потом, спустя много лет, они вновь возвращаются сюда: ужа для того, чтобы встретиться со своими собственными детьми и внуками. Вот так получилось и в этот раз. Четверо мужчин в холле родильного рода ждут добрых вестей. Один из них решил «рожать вместе с женой». И это решение полностью изменило его мировоззрение. Другой – многодетный отец. У него уже есть две дочки, и вот-вот должен родиться еще один ребенок. Только пока неизвестно, кто именно: малышу будут рады в любом случае. А что делает убеленный сединами мужчина в холле роддома? Неужели?..

Торжество жизни, радость отцовства и счастье оттого, что твой друг стал отцом – все это есть в «Весах». И не важно, под каким знаком Зодиака родился ребенок. Важно лишь то, что его ждут и любят.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

16 февраля, начало в 18:30

Цена билетов: от 350 до 800 рублей.

Жизнь на хрупких чашах «Весов»Фото: Екатерина РОМАНОВА

В царстве льда и горячих сердец

Отмечаем День влюбленных на катке!

14 февраля во многих странах отмечают День влюбленных. Россия в общем и Новокузнецк в частности – не исключение. Именно поэтому здесь, в Парке приключений, каждый год проходит целая неделя, посвященная празднику. По уже сложившейся традиции здесь открывается аллея теплых сердец, куда добавить свое, сделанное из мохнатых нитей, сердечко может каждый желающий. А еще в этом году пройдет танцевальный флешмоб, в котором также примут участие все поклонники праздника. К слову, он состоится 15 февраля в 18:00.

А завершится череда праздничных мероприятий традиционными катаниями на коньках. Правда, в этот раз тематика катаний будет соответствовать теме праздника. Так что будьте готовы к тому, что в субботу и воскресенье на трех ледовых площадках Парка приключений будут звучать мелодии «про любовь», пройдет масса конкурсов для парочек (и не только!) и обязательно будут сюрпризы и подарки.

Да, кстати, горячий чай из настоящего дровяного самовара, тепло живого огня, хорошее настроение и дружеская компания – гарантированы!

Парк Приключений

ул. Спартака, 5/1, т.: 8-950-586-9333

16 и 17 февраля, начало в 16:00.

Выход на каток в своих коньках в выходные дни: 100 рублей для детей, 150 рублей для взрослых без ограничения времени. Работает прокат.