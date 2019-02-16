«Два раза мой экипаж горел»: Летчик Сергей Муратов про две командировки в Афганистан

Летчик Сергей Муратов в Афганистане воевал дважды: в 1983 и в 1987 годах. За 30 месяцев он излетал Афган вдоль и поперек, видел смерть товарищей и слезы их матерей, дважды горел с экипажем сам…

Первая командировка – и сразу Афган

- Афганистан – большой этап в моей жизни, в карьере, в службе, - рассказывает Сергей Муратов. - Он начался в 79 году, я тогда был в военном училище. В 82-м выпустился, в 83-м моя первая командировка была в Афганистан.

Сергей Муратов родился в 1960-м году в семье интеллигентов: папа был преподавателем в Кузбасском политехническом институте, мама работала в том же институте в отделе кадров. К моменту окончания школы никто не сомневался, что Сергей пойдет по стопам отца, который тогда уже был профессором. Сам выпускник тоже не сомневался. Но в 10-м классе пришли представители военкомата, которые рассказывали про военные училища. Сереже это показалось интересным, и он выбрал Саратовское военное авиационное училище. О том, что там учат летать на вертолетах, а не на самолетах, узнал уже на месте. Но не расстроился.

- Из Кемерова вместе со мной приехало человек 17. Никто из них не поступил – у кого знаний не хватило, у кого здоровья, - продолжает Сергей Муратов. - Набирали нас 600 человек, выпустились 250. Прошлый раз встречались - нас осталось 70. Очень сильно подкосил Афганистан, конечно.

Из училища Сергей выпустился в звании лейтенанта. Сразу же женился – на кемеровчанке Лилии, с которой дружил еще в школе.

- Я ей сделал предложение по телефону в конце училища, она согласилась. Забрал из Кемерова, привез в гарнизон в Закавказье. Нам практически сразу дали жилье. Добросовестно через девять месяцев увез супругу в Кемерово рожать, отпуск взял. Встретил из роддома. А через три дня пришел вызов в Афганистан. Сына я увидел, когда он уже ходить начал.

Во время первой командировки эскадрилья, в которой был лейтенант Муратов, базировалась в Кабуле. Буквально за два месяца он облетал весь Афганистан. Участвовал в сильнейшей операции в Панджшерском ущелье – когда в воздухе было одновременно 100 вертолетов. Были операции по разблокированию на востоке республики. Командировка закончилась в августе 1984 года. За нее Сергей Муратов получил медаль «За боевые заслуги» и звание старшего лейтенанта досрочно.

Потеряли два вертолета

Второй раз Сергей Муратов воевал в Кандагаре.

- Техника к тем годам была вся изношенная, но летали. Здесь была очень сильная группировка моджахедская. Рядом границы с Пакистаном и Ираном, их снабжали хорошо, они постоянно не давали покоя и на контакт не шли. Много погибло с моей эскадрильи. И я горел, мой экипаж горел два раза, - рассказывает летчик.

Афганские моджахеды у подбитого советского вертолета. Архивный снимокФото: REUTERS

Муратов летал на транспортно-боевом вертолете МИ-8. Основные задачи - доставить десантников или медикаменты, забрать раненых. Вот и в этот раз вызвали на эвакуацию раненых. Забрали, а на обратном пути вертолет подстрелили, он загорелся прямо в воздухе.

- Опытные летчики были уже, машину тут же посадили. Запомнил, что пшеница была выше головы. Нас три человека экипажа и восемь раненых. Когда несли ребят ко второму вертолету (всегда в паре летали), казалось, что он очень долго летит…

Когда вернулись на базу, Сергей Муратов понял, что оставил в вертолете карту с кодами – ее он получил прямо перед вылетом. Отдавать секретные данные врагам было нельзя, иначе пришлось бы менять кодировки по всей стране. На место вернулся боевой самолет – к тому времени упавший вертолет уже догорал, спасать было нечего. Вместе с ним была уничтожена и карта.

- Попаданий в вертолет было много. Если неважный отдел задело, техники заклепали то место, и все. А потеряли вертолет мы всего дважды. Первый раз еще в первую командировку. Я был правым летчиком. Садились в сложной обстановке, в пыль. Рядом разорвалась мина, напугала командира – он дернул руль, и вертолет перевернулся на бок. На борту было две тонны мин. Я тогда никак отстегнуться не мог – у нас были каски «сферы», которые весили килограммов по семь. Товарищи кричат: «Давай быстрее, сейчас взорвется!» Наконец, отстегнулся, выскочил…

Не раз Сергею Муратову приходилось и моджахедов видеть. А однажды даже перевозить. В Кабуле поставили задачу забрать отряд из 15 человек.

- Площадка есть, сели. Пошли проверить обстановку, возвращаемся: вертолеты окружены. «Командир, вы за нами», - говорит мне один по-русски. Указал точку, куда везти их. А когда выходил, сказал, чтобы я свой позывной не менял. Потом оказалось, что мы перевезли таких бородатых бандитов…

Смерть всегда была близко

Сергею Муратову повезло: за 30 месяцев его ни разу не ранили, хотя смерть всегда ходила близко. Он видел, как гибли товарищи. Видел глаза их матерей, когда привозил тела молодых бойцов на родину.

- Я сопровождал тело товарища, с которым вместе учились в Саратове. Было очень тяжело перед его семьей, перед родителями, перед женой, которую я хорошо знал, хотя моей вины в этом не было, - говорит летчик.

Но не только смерть приходилось видеть кемеровскому летчику. Тут же, на войне, Сергей Муратов видел и героизм молодых парней. Однажды на его борту летел совсем молодой работник медсанчасти. Ему было лет 19 – только выпустился из медучилища.

- Сели, десантники выскочили, отработали по каравану, вернулись с раненым – у него легкое пробило. Я думал, что парнишка растеряется. Но он спас бойца, - ветеран прерывает рассказ и сдерживает слезы. Воспоминания накатили волной, но бывший военный быстро приходит в себя.

За спиной у Сергея Муратова больше 400 прыжков с парашютом. Мгновения, когда шагаешь из вертолета в воздух, ему снятся по ночам

Как и всем на войне, Сергею Муратову было страшно, но он никогда не допускал паники, ведь надо было выполнять задания.

- Жутковато было, когда вертолет горит, там внизу стреляют, а тебе надо десантников высадить, руки мокрые были, да и пот градом тек, наверное, но паники не было.

Встречали с ящиком мороженого

Пока Сергей воевал, в родном Кемерове рос сын. О его жизни летчик узнавал из писем жены. Смеясь, мужчина отмечает, что их было два чемодана, которые хранятся до сих пор. С Афганистана Сергей Муратов вернулся в августе 1988 года. Его полк вывелся на Сахалин. Летели через Кемерово. Три больших подразделения по 20 вертолетов.

- Я из Барнаула звонил жене, говорю, мы, наверное, через Кемерово полетим. Очень мороженого хочется. Нас встретили с ящиком. С цветами, песнями, очень душевно.

После второй командировки Сергей Муратов получил медаль «За отвагу». Недолго служил на Сахалине, потом вернулся в Закавказье, был в Литве, а закончил военную службу в Пензе. В родной Кемерово семья Муратовых вернулась осенью 1998 года, а в 1999-м летчик попал в авиационный отряд быстрого реагирования – сегодня это подразделение Росгвардии.

- Я служил в войсках, в больших подразделениях, а здесь было всего два вертолета. Для меня работа в отряде была отдыхом. Ничего тяжелого, сложного, опасного не было, было все интересное. Отряд немалую пользу принес, - отмечает Сергей Муратов. - С Александром Полем, нынешним командиром отряда, мы пришли практически в одно время. С маленького летчика вырос в командиры, рад за него.

В этом же отряде служил и сын Сергея Муратова Константин. Правда, по стопам отца ему пойти не посчастливилось – летчиком помешало стать упавшее в школьные годы зрение. Из-за зрения работу летчика оставил и Муратов-старший. В 2006 году написал рапорта на увольнение.

А еще Сергей Муратов увлекается горными лыжами и сноубордом

15 февраля – день, когда полностью были выведены советские войска из Афганистана, Сергей Муратов считает памятной датой. В этот день он всегда встречается с боевыми товарищами, где поются песни под гитару, пересматриваются фотографии тех лет и вспоминаются ушедшие в мир иной друзья.