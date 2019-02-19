Черный снег в Кузбассе: Прокурор потребовал приостановить работу обогатительной фабрики «Черкасовская»

Прокурор обратился в суд с требованием обязать ООО «ОФ «Черкасовская» приостановить деятельность до тех пор, пока предприятие не обеспечит нормальной работы систем аспирации, пылеулавливания и пылеочистного оборудования. Ранее обогатительная фабрика превысила выбросы угольной пыли в атмосферу в семь раз.

Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как на обогатительной фабрике «Черниговская» исполняются требования законодательства об охране атмосферного воздуха. Как оказалось, здесь систематически на протяжении длительного времени допускались нарушения. Так, при приеме и отгрузке угля в атмосферный воздух допускались выбросы загрязняющих веществ – в 2018 году выбросы угольной пыли были превышены в семь раз а это, в свою очередь, негативно воздействует на здоровье как работников предприятия, так и жителей близлежащих населенных пунктов.

- На предприятии отсутствуют системы аспирации, вентиляции, эффективные средства пылеподавления, угольная пыль не обеспечена очисткой перед удалением, что является недопустимым и состоит в прямой причинно-следственной связи с негативным влиянием на атмосферный воздух и здоровье людей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать обогатительную фабрику приостановить эксплуатацию источников негативного воздействия на воздух до тех пор, пока системы аспирации, пылеулавливания, пылеочистного оборудования не будут работать как полагается. Само же предприятие впредь не должно превышать установленные нормативы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Напомним, про черный снег особенно активно заговорили в Кузбассе после того, как жительница Киселевска выложила в социальные сети видео с абсолютно черным снегом и контрастными белыми тропинками, проложенными по нему. Кузбассовцы стали делиться фотографиями «своего» черного снега. За этим последовали проверки предприятий, которые допускают превышение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

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- Вопрос экологии для нас – приоритетное направление. Поэтому, если представленные технологии окажутся действенными при наших низких температурах и покажут свою экономическую эффективность, мы будем заинтересованы в тесном сотрудничестве. Например, в строительстве на территории Кузбасса производства по пылеподавлению, - отметил Сергей Цивилев. (подробности)