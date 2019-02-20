2019-02-20T11:34:24+03:00
Общество

Сергей Цивилев провел в Новокузнецке заседание по подготовке Международного женского форума

Форум будет проходить в Новокузнецке в начале марта
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев провел в Новокузнецке заседание по подготовке Международного женского форума. Фото: АКОСергей Цивилев провел в Новокузнецке заседание по подготовке Международного женского форума. Фото: АКО
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Во время рабочей поездки в Новокузнецк Сергей Цивилев провел заседание организационного штаба по подготовке и проведению Международного женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов». Вопросы по подготовке к форуму обсуждали председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева, глава города Сергей Кузнецов, члены штаба.

Первый Международный женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» будет проходить 1-2 марта в Новокузнецке. Сергей Цивилев отметил, что этот форум - крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Проходить он будет при поддержке Совета Федерации Российской Федерации и Минпромторга РФ.

- Убежден, что нам удастся обеспечить высокую отдачу от этого мероприятия, которое призвано подчеркнуть возрастающую роль женщин в укреплении мира и безопасности, решении важных социально-экономических и гуманитарных проблем, а также поможет планомерно продвигать интересы нашего Кузбасса на российской и международной площадках, – отметил губернатор.

В совещании участвовали председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева, глава города Сергей Кузнецов, члены штаба. Фото: АКО.

В совещании участвовали председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева, глава города Сергей Кузнецов, члены штаба. Фото: АКО.

Основная площадка форума - отель Park Inn, также мероприятия деловой и культурной программы пройдут еще на десяти площадках города. Поэтому на заседании особое внимание уделили вопросу организации оптимального дорожного движения в городе в дни форума, доступности ресторанов и рабочих площадок для гостей. Глава региона поставил задачу перед членами организационного штаба: встретить гостей, потенциальных инвесторов на самом высоком уровне.

Во всех территориях Кузбасса в дни работы форума будут организованы трансляции. Ведь главная цель мероприятия, по мнению губернатора, занять более активную социальную позицию.

- Женщины-участницы форума доказали, что они способны сотрудничать с мужчинами, не конкурируя с ними. Женщины должны участвовать во всех передовых процессах, они способны почувствовать и решить многие проблемы. Мы будем работать сообща и надеемся на рост новых прогрессивных идей от кузбасских женщин, — сказал Сергей Цивилев.

Во время рабочего дня в Новокузнецке Сергей Цивилев и члены штаба проверили готовность площадок, на которых меньше, чем через две недели будут организованы секции форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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