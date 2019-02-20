В Кузбассе начали готовиться к весеннему паводку

В администрации области Сергей Цивилев обсудил подготовку к весеннему паводку с первым заместителем Вячеславом Телегиным. Работы начнутся уже в марте.

Как отметили в администрации области, паводковая обстановка будет зависеть от погоды и количества осадков. Кроме того, во время вскрытия рек могут быть ледяные заторы на верховье реки Томь. Это может привлечь резкий подъем воды и подтопление ближайших населенных пунктов.

Сергей Цивилев поручил Вячеславу Телегину взять на личный контроль подготовку плана противопаводковых мероприятий и привлечь к работе глав муниципалитетов, специалистов МЧС и социальные службы.

Губернатор поручил заранее начать работы по разрушению льда на затороопасных участках и опасных местах: чернение, пиление, взрывные работы. Кроме того, должны быть ликвидированы ледовые переправы. Вячеслав Телегин отметил, что эти работы начнутся уже в марте.

Также глава региона отметил необходимость проведения профилактических бесед среди населения и оказания помощи в случае угрозы паводка.

– В регионе должно быть подготовлено все необходимое для оказания помощи жителям подтопляемых домов. С населением нужно провести беседы, предложить страхование, разъяснить последствия в случае невыполнения рекомендаций специалистов. Если паводок все же пошел, мы должны оказать качественную и своевременную помощь. Обратите особое внимание на социально-незащищенную категорию граждан, — поручил Вячеславу Телегину губернатор.

Замгубернатора рассказал, что сейчас специалисты уточняют списки проживающих на возможных подтапливаемых территориях, прорабатывают вопросы закрепления соцработников за маломобильными и пожилыми людьми. Создаются мобильные бригады, которые будут помогать пострадавшим, например, выводить скот и поднимать запасы из погребов. Власти готовят пункты временного размещения, прорабатывают механизмы обеспечения жителей продуктами, ГСМ, медикаментами и прочим

На время паводка для мониторинга будут использоваться видеокамеры и дроны. На юге области будут дежурить группы контроля МЧС. Безопасность и ликвидацию возможных ЧС будут обеспечивать около 15 тысяч человек и три тысячи единиц техники.