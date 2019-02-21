2019-02-21T14:31:31+03:00
Общество

Власти Кузбасса обсудили подготовку к паводку

Совещание провел первый замгубернатора Вячеслав Телегин
Кирилл ЧАЩИН
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Комиссия обсудила подготовку к паводку. Фото: АКОКомиссия обсудила подготовку к паводку. Фото: АКО
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По поручению губернатора в администрации области обсудили обеспечение безопасности кузбассовцев по время паводка и подготовку к нему.

Замначальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Игорь Епин отметил, что в марте областная межведомственная комиссия оценит готовность территорий к паводку и обследует гидротехнические сооружения.

И.о. начальника управления по ценным бумагам и страховому рынку администрации области Вера Гончарова попросила глав муниципалитетов сформировать до 1 марта поименный список льготников для страхования имущества от паводка. В такой список войдут следующие категории граждан: малообеспеченные граждане, многодетные семьи, семьи с опекаемыми и приемными детьми, одинокие инвалиды на социальном обслуживании на дому, пожилые пенсионеры, попавшие в трудную жизненную ситуацию, ветераны Вели¬кой Отечественной войны. Страхование частного и муниципального имущества, попадающего в зону возможного подтопления, должно быть завершено до 1 апреля.

Замруководителя областного управления Роспотребнадзора Елена Парамонова отметила, что ведомство проконтролирует пункты временного размещения, качество питьевой воды, а также проведет очистку ст¬очных вод и обеззараживание воды в колодцах.

С 25 марта специалисты будут дополнительно проверять качество водопроводной воды. Всего планируется исследовать 8000 проб воды.

От глав муниципалитетов комиссия потребовал вовремя вывозить снег с тротуаров и дворов. В территориях, которые могут быть отрезаны паводком, будут подготовлены запасы предметов первой необходимости, продуктов питания, горючего и кормов для животных. На местах будут дежурить ответственные лица.

До 1 апреля на реках проведут чернение, распиловку льда и взрывные работы для ослабления ледового покрова на затороопасных участках.

Напомним, что накануне Сергей Цивилев поручил начать подготовку к паводку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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