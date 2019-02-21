Теплые дни и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на выходных в Кузбассе

Морозные ночи и теплые дни: именно так можно охарактеризовать погоду, которая будет царить в ближайшее время в Кузбассе. Впрочем, уже в воскресенье в регионе даже по ночам будет относительно тепло.

- В ближайшие дни в Кузбассе сохранится теплая зимняя погода. Температура воздуха в дневное время будет от слабоположительной до слабоотрицательной, а ночи слегка морозными, особенно по южным районам области, - рассказала о характере погоды в конце недели пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В пятницу, 22 февраля, в большинстве районов Кемеровской области ожидается небольшой снег, местами – мокрый снег и метели. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов, а кое-где будет и +3 градуса. А ночью на юге Кузбасса похолодает до -23 градусов. В остальных же районах температура опустится не ниже -23 градусов. Порывы западного ветра в этот день могут достигать 13-18 метров в секунду.

В субботу на территории области будет находиться во власти теплого сектора циклона. А это значит, что вероятность осадков по-прежнему остается высокой, а порывы западного ветра могут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах 3-8 градусов мороза, но местами воздух прогреется до +3. Ночью же столбики термометров опустятся до -6…-11 градусов, по югу области – до -20.

В воскресенье воздух прогреется до +1…-4 градусов почти на всей территории области. Да и ночью будет относительно тепло: лишь -7…-12 градусов. Скоростью юго-западного ветра будет держаться в пределах 2-7 метров в секунду, но иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду.

В понедельник характер погоды существенно не изменится. Днем вероятность осадков невелика, а вот ночью возможен мокрый снег. Воздух прогреется двух градусов тепла днем, а ночью столбики термометров могут опуститься до отметки -15 градусов.