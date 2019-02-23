«С праздником настоящих мужчин!»: Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с 23 февраля

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля. Губернатор пожелал всем счастья, благополучия и мирного неба над головой.

Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях поздравил всех кузбассовцев с Днем защитника Отечества. Он отметил, что сегодня все мужчины-защитники России принимают поздравления от родных и близких, друзей и сослуживцев, и поблагодарил всех, кто посвятил свою жизнь защите родины — военнослужащим и ветеранам! Ведь именно эти люди стоят на защите интересов Родины и день за днем берег мирное небо над головой.

- Праздник этот давно уже не только для военнослужащих. Каждый мужчина с юных лет – защитник своего дома и опора для своей семьи, - заметил Сергей Цивилев. - Поздравляю всех наших земляков с Днем защитника Отечества! С праздником настоящих мужчин! Здоровья вам, счастья благополучия и мирного неба над головой.