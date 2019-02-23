2019-02-23T13:37:13+03:00
Общество

На День защитника Отечества новокузнечане массово обливались водой

Праздник «Пробуждение» проходил в «Парке Приключений»
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечане массово обливались водой в День защитника Отечества. Фото: Игорь Юрченко.Новокузнечане массово обливались водой в День защитника Отечества. Фото: Игорь Юрченко.
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23 февраля новокузнечане продемонстрировали молодецкую удали и силу духа. Около сотни горожан пришли в парк Гагарина, чтобы поучаствовать в акции «Пробуждение».

На дворе еще февраль, а новокузнечане уже вовсю пытаются разбудить весну. Вот и 23 февраля около сотни горожан собрались в парке Гагарина, чтобы пробудить ее от зимней спячки своим весельем. Даже акцию специальную провели – «Пробуждение». К слову, акция эта проводится ежегодно силами общества «Моржи Кузбасса. Новокузнецк».

На День защитника Отечества новокузнечане массово обливались водой..Видео: Дмитрий Нуриев.

Среди конкурсов была и борьба. Фото: Игорь Юрченко.

Среди конкурсов была и борьба. Фото: Игорь Юрченко.

Сначала горожане, пришедшие в парк, поучаствовали в различных конкурсах и состязаниях. Например, пытались побороть друг друга, поднимали тяжелую гирю, отжимались. А еще прыгали через богатырскую скакалку – 6-килограммовую цепь, боролись, выходили «станка на стенку», танцевали и, конечно же, веселились от души.

Прыжки через 6-килограммовую цепь. Фото: Игорь Юрченко.

Прыжки через 6-килограммовую цепь. Фото: Игорь Юрченко.

Яркой же точкой празднования «Пробуждения» и Дня защитника Отечества стало массовое обливание водой. Около 40 участников, самому маленькому участнику – всего восемь лет, а самому взрослому, Леониду Зубареву, - 83 года. И после того, как все они опрокинули на себя ведра с водой, началось самое интересное: купание в снегу.

Купание в сугробе. Фото: Игорь Юрченко.

Купание в сугробе. Фото: Игорь Юрченко.

- Сегодня нам повезло с погодой: солнышко, ветра нет, настроение у всех великолепное! – рассказал руководитель клуба «Моржи Кузбасса. Новокузнецк» Александр Васищев. – Среди участников были как новокузнечане, так и гости из Прокопьевска и Полысаева.

Около 40 человек обливались водой в центре города. Фото: Игорь Юрченко.

Около 40 человек обливались водой в центре города. Фото: Игорь Юрченко.

К слову, около десяти человек присоединились к моржам и, скорее всего, впервые облились водой на морозе. И уж теперь-то зима точно отступит, а весна потихоньку станет просыпаться и вступит в свои права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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