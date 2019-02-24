2019-02-24T11:41:39+03:00
Общество

Житель Кемерова спас слепую собаку из котлована

Животное упало в ледяную воду
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Алексей Тихонов прижимает к себе замерзшую собаку. Кадр: "ВКонтакте"Алексей Тихонов прижимает к себе замерзшую собаку. Кадр: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Кемеровчанин Алексей Тихонов спас слепую собаку по кличке Глаша, которая упала в котлован с ледяной водой. Мужчина прыгнул в яму и вытащил замерзающее животное.

Об истории спасения рассказала горожанка Галина Великосельская. 23 февраля она узнала о том, что бродячая собака упала в неогороженный котлован на улице Инициативная в Кировском районе. Она сразу же позвонила своему другу Алексею, и они выехали на место.

– В котловане бултыхалась Глаша, то всплывала на поверхность, то опять уходила под воду, пыталась зацепиться своими коротенькими лапками за стены котлована, тут же соскальзывала и снова погружалась в воду с головой… Жуткое зрелище… Не задумываясь ни на секунду Леша прыгнул в котлован с ледяной водой, чтобы спасти Глашу. Она испугалась, рванула в угол котлована, Леше пришлось плыть в ледяной воде, чтобы схватить собаку, и вот пара минут и Лёша уже сидит на трубе, прижимая к себе испуганную Глашу, – рассказала Галина.

Очевидцы вызвали на место спасателей. Однако до их появления собаку удалось достать из ямы: ее посадили в сумку и при помощи веревки вытащи наверх. Алесей подняли из котлована при помощи автомобильного троса. Спасение продлилось около 20 минут.

Сейчас спасенная собака Глаша чувствует себя хорошо. По словам ветеринаров, ей ничего не угрожает.

–Алексей Тихонов - Мужчина, который возродил мою, давно пошатнувшуюся, веру в сильную половину человечества. Уже дома я осознала полностью, какой поступок совершил Алексей ради спасения собаки. Прыгнуть в котлован, на дне которого под ледяной грязной водой могло оказаться что угодно, торчащая арматура, сваи, вообще неизвестно что. Человек реально рисковал жизнью, ради спасения Глаши, – отметила Галина Великосельская

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко бьет тревогу в Европе: На Украине не прививают от кори, в январе заболели 15 тысяч, эпидемия может перекинуться на Россию
Экс-главсанврач и депутат Госдумы - по телефону из Вены, с сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
Жители Кузбасса устроили массовую драку на 23 февраля
Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о результатах проверок питания в школах и детсадах
«Не слышали»: В Кемеровском аэропорту не заработали новые правила посадки в самолет
В Кемерове трех человек спасли из горящего дома
В Кузбассе заметили опасного «призрака»
Житель Кузбасса получил срок за «шоколадку»
Сбежавших борзых в Кемерове вернули домой
В старом центре Новокузнецка может появиться торговый центр
В Кузбассе разыскивают мужчину с шишкой на руке
В новокузнецком троллейбусе можно будет расплатиться картой
Три охотничьи собаки бегают без хозяина в Кемерове
До +4 градусов: в воскресенье в Кузбассе будет тепло
Конфеты с живой начинкой продают в кузбасских магазинах
Добровольцы тушили пожар в частном доме в Кузбассе
Похитителя Матильды задержали в Прокопьевске
«Спасибо за храбрые сердца!»: Анна Цивилева поздравила кузбассовцев с Днем защитника Отечества
Ярко-красные электробусы готовятся к отправке в Новокузнецк
Уникальный памятник ждущей с войны сына матери установят в Кузбассе
Две доверчивые кемеровчанки отдали мошеннику 100 тысяч рублей
Срок за две бутылки: в Кузбассе задержали любителя шампанского
Кузбасские школьники примерили на себя роль росгвардейцев
Кемеровских полицейских наградили за спасение старушки
В Кемерове почтили память защитников Отечества
Из-за картинок в интернете два кузбассовца пошли под суд
Ради сохранения дорог угольщики построят технологическую трассу в Беловском районе