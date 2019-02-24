Житель Кемерова спас слепую собаку из котлована

Кемеровчанин Алексей Тихонов спас слепую собаку по кличке Глаша, которая упала в котлован с ледяной водой. Мужчина прыгнул в яму и вытащил замерзающее животное.

Об истории спасения рассказала горожанка Галина Великосельская. 23 февраля она узнала о том, что бродячая собака упала в неогороженный котлован на улице Инициативная в Кировском районе. Она сразу же позвонила своему другу Алексею, и они выехали на место.

– В котловане бултыхалась Глаша, то всплывала на поверхность, то опять уходила под воду, пыталась зацепиться своими коротенькими лапками за стены котлована, тут же соскальзывала и снова погружалась в воду с головой… Жуткое зрелище… Не задумываясь ни на секунду Леша прыгнул в котлован с ледяной водой, чтобы спасти Глашу. Она испугалась, рванула в угол котлована, Леше пришлось плыть в ледяной воде, чтобы схватить собаку, и вот пара минут и Лёша уже сидит на трубе, прижимая к себе испуганную Глашу, – рассказала Галина.

Очевидцы вызвали на место спасателей. Однако до их появления собаку удалось достать из ямы: ее посадили в сумку и при помощи веревки вытащи наверх. Алесей подняли из котлована при помощи автомобильного троса. Спасение продлилось около 20 минут.

Сейчас спасенная собака Глаша чувствует себя хорошо. По словам ветеринаров, ей ничего не угрожает.

–Алексей Тихонов - Мужчина, который возродил мою, давно пошатнувшуюся, веру в сильную половину человечества. Уже дома я осознала полностью, какой поступок совершил Алексей ради спасения собаки. Прыгнуть в котлован, на дне которого под ледяной грязной водой могло оказаться что угодно, торчащая арматура, сваи, вообще неизвестно что. Человек реально рисковал жизнью, ради спасения Глаши, – отметила Галина Великосельская