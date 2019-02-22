Сергей Цивилев проконтролировал строительство Президентского кадетского училища

22 февраля в штабе строительства Президентского кадетского училища Сергей Цивилев обсудил с замгубернатора Глебом Орловым и главой Кемерова Ильей Середюком ход работ на объекте. С появлением училища перемены ждут Московский проспект, бульвар Строителей и район Красного озера.

По словам руководителя проекта АО «Главное Управление обеспечения войск» Олега Печенкина, на площадке уже полным ходом идет работа над всеми, запланированными к сентябрю этого года, объектами. Сейчас строители сфокусированы на основном здании, столовой, спальном корпусе, и крытом спорткомплексе. Все работы идут по графику, они даже немного опережают сроки по основному зданию. Проблем пока нет.

Уже сейчас завершена укладка фундамента трех из пяти секций административно-учебного корпуса, установлена часть основной конструкции арматуры и началось возведение стен цокольного этажа. Круглосуточно идет заливка железобетоном.

После заключения договоров к марту со всеми ресурсоснабжающими организациями, строители немедленно приступят к подведению всех коммуникационных сетей

Когда строители будут готовы сдать объекты первой очереди, начнутся работы по благоустройству территории вокруг училища: Притомский проспект, бульвар Строителей и Московский проспект будут соединяться в транспортное кольцо

Уже сейчас проектная документация находится на проверке, после останется лишь провести конкурс на выбор подрядчика. Строительство начнется летом. Продление Московского проспекта Сергей Цивилев взял под свой личный контроль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/693498" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев осмотрел строительство кадетского училища.

– Эта программа досталась нам очень непросто, и мы должны будем по этой программе отчитаться. И отчитаться качественно, чтобы все было сделано в срок. Она находится под контролем. Под моим личным контролем в том числе, потому что это моя личная ответственность, – предупредил мэра губернатор

В ходе работ по продлению Московского проспекта планируется сделать не только саму дорогу, но и тротуары, велодорожки, а также въезд в кадетское училище с открытой парковкой.

Кроме этого, будет продлен парк на бульваре Строителей. Там будет три зоны: для игры в мяч, воркаут и памп-трек (Памп-трек – специальная велотрасса, включающая в себя ямы, кочки и контруклоны и не включающая в себя ровных участков, – справка «КП»). Летом в продленной части парка будет велодорожка, которая зимой будет превращаться в 800-метровый ледовый трек. Будет еще место, где можно покататься на коньках

Район Красного озера тоже не оставили без внимания – сейчас ведется работа над планом благоустройства территорий севернее училища. Тем не менее, Сергей Цивилев недоволен тем, что план еще разрабатывается, так как просил сделать это как можно быстрее.

– Я вам ставил задачу выполнить ее как можно скорее, потому что Красное озеро востребовано кемеровчанами и не обустроено никак, – обращается к мэру Сергей Цивилев. – Все обустройства там носят хаотичный характер. Красное озеро должно входить в комплекс подготовки наших кадетов – там может быть лодочная станция для тренировки и физической подготовки. К тому же, это место отдыха наших горожан. Поэтому проект должен быть вокруг Красного озера до Президентского кадетского училища.

Макет Президентского училищаФото: Фаяз Алекберов

Сергей Цивилев также не обошел стороной тему посадки деревьев напротив основного здания, так как времени очень мало, а работы много. Илья Середюк рассказал, что посадить на этой местности деревья нельзя наобум, так как там проходят важные подземные коммуникации, все посадки придется согласовывать с ресурсоснабжающими организациями.

Отметим, что строительство Президентского кадетского училища будет идти в два этапа. Объекты первого этапа будут сданы к 1 сентября этого года, а объекты второго этапа будут введены в эксплуатацию в 2020-ом году. Работы по строительству училища в районе Красного озера начались в начале 2019 года.