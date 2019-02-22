«Илья Владимирович, помощь нужна?»: Сергей Цивилев недоволен состоянием территории будущего театра оперы и балета

Сергей Цивилев отчитал мэра Кемерова за поваленные деревья и неровный ландшафт на месте будущего театра оперы и балета.

22 февраля, в штабе строительства Президентского кадетского училища Сергей Цивилев рассказал Илье Середюку, как он проезжал мимо парка Жукова и увидел неприятную глазу картину: поваленные деревья и неровный рельеф. При этом на носу - финальное совещание, на котором будет решаться вопрос размещения театра оперы и балета, который проведет Ольга Голодец, вице-премьер правительства по вопросам культуры, спорта и туризма. Помимо совещания, Ольга Голодец также будет осматривать территорию будущей стройки.

– У нас 28-го февраля состоится большое совещание под руководством Ольги Голодец. Мы должны быть к нему готовы. Территория парка Жукова, где мы провели вырубку деревьев, и территория вдоль реки Искитимка, оба берега, где мы планируем и театр, и где у нас строится суд – она не готова к показу. Не готова, Илья Владимирович, – сказал губернатор. – Все поваленные деревья должны быть убраны, осталось меньше недели, рельеф местности должен быть выровнен, пока еще не оттаяло, пока туда может заходить тяжелая техника. Вам нужна помощь в этом вопросе?

Губернатор попросил Илью Середюка решить, сколько необходимо техники для уборки территории, и сообщить ему, потому что «те две машины и маленький экскаватор, которые там возятся», меньше чем за неделю не справятся.

Мэр пообещал, что сегодня же проведет выездное совещание, определится с количеством техники и сообщит обо всем губернатору.

Сергей Цивилев же, в свою очередь, пообещал привлечь предпринимателей, чтобы они помогли привести все в порядок.

В пятницу, 22 февраля, Сергей Цивилев обсудил строительство Президентского кадетского училища.

На берегу Искитимки в Кемерове планируется возвести культурный кластер, в который войдут филиалы Мариинского театра, Русского музея, Российской академии музыки имени Гнесиных, а также многофункциональный концертный зал. Для новых построек в августе прошлого года на берегах реки были вырублены все деревья.