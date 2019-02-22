Где в Новокузнецке весело и ярко провести выходные?

Сладкий самолет и звезда

Готовим подарки для пап, братьев и друзей

Мальчишки – они такие мальчишки, даже если давно выросли, занимают высокие должности и отрастили себе окладистые бороды. Наши защитники, так же, как и в детстве, любят сладости, всякую технику и внимание. А что, если на День защитника Отечества преподнести им сладкий танк или самолет? Да такой, который будет сделан своими руками? Мужчины будут только рады!

23 февраля прямо утром отправляемся на мастер-класс по росписи имбирных пряников. Два разных ароматных пряника, сделанные в форме самолета, звезды или солдата за полтора часа превратятся в настоящий кулинарный шедевр. А самое главное, дети (некоторые – с помощью мам) своими руками их распишут и подарят своим главным защитникам – папам и братьям.

Кстати, в стоимость билета входят все материалы, а после сладкого мастер-класса – чаепитие! Только обязательно запишитесь заранее!

Коворкинг «Мама Рада»

пр. Октябрьский, 40, 2 этаж, т.: 8-923-620-25-15

23 февраля, начало в 11:00

Цена билетов: 450 рублей.

Танки грязи не боятся! Фото: управление культуры города Новокузнецка.

Танки грязи не боятся!

Знакомимся с боевой техникой от «Легиона»

Новокузнецкий дворец «Строителей» оккупировали танки и самолеты, тут и там видны зенитные установки… Но для паники нет никаких причин! Ведь вся техника хоть и военная, но для боев не предназначена. А все потому, что и танки, и самолеты – всего лишь масштабные копии-модели.

Каждая из моделей уникальна. За основу берутся заводские модели, но потом каждый моделист подключает фантазию…. И спустя некоторое время появляется совершенно особенная модель, у которой нет аналогов.

На нескольких стендах расположилась военная техника времен Великой Отечественной войны, современная боевая техника, модели гражданской авиации, ретро-автомобили и вполне современные модели. Для большинства из них авторы придумали целый мир – не будет же тот же самый танк просто так стоять на стеклянной полке!

К слову, новокузнецкий клуб стендовых моделистов «Легион» - единственный в Кузбассе и один из самых крупных в Сибири. И вам обязательно стоит лично увидеть, какие чудеса творят умелые руки увлеченных людей! Выставка работает до 28 февраля.

ДК «Строитель»

ул. Орджоникидзе, 23, т.: (384-2)45-24-10

с понедельника по пятницу, с 09:00 до 19:00

Вход свободный.

Непревзойденный Степан Мезенцев. Арзив КП.Фото: Олег УКЛАДОВ

Свобода музыки

Слушаем неповторимую игру Степана Мезенцева

Живая музыка всегда отзывается в душе особенно нежно, порождает бурю эмоций и дарит зарят положительных эмоций. А если исполнитель – виртуоз, то все это многократно усиливается. Именно такая – нежная и эмоциональная – музыка льется из-под смычка эстрадной скрипки Степана Мезенева. Название его новой программы - «Фристайл» - очень точно отражает исполнительскую свободу и музыкальный юмор.

К слову, Степан Мезенцев давно получил признание и имеет множество наград. Так, он является лауреатом международного конкурса артистов эстрады «Москва-Ялта транзит 2006». В 2013 году в Лос-Анджелесе (США) на крупнейшем международном конкурсе-чемпионате получил звание «Гранд-чемпион» в номинации «Инструменталисты» и три золотые медали за высокое исполнительское мастерство, лучшую импровизацию и артистизм!

На концерте Степан Мезенцев представит как авторские мелодии, так и композиции на знакомые классические, эстрадные и народные темы. Вместе с ним в программе участвует известный гитарист-виртуоз Петр Маланов

Театр Металлургов

пр. Театральный, 6, т.: (384-3) 79-42-98, справки и бесплатная доставка билетов по т.: (384-3) 33-03-47, 8-903-945-84-09

23 февраля, начало в 17:00

Цена билетов: от 400 до 700 рублей.

Здравствуй, песня!

Слушаем и подпеваем любимой команде

Представители старшего поколения с трех нот смогут угадать песни ВИА «Здравствуй, песня!» Да и люди более молодые с удовольствием мурлычут под нос песню про птицу счастья завтрашнего дня, песню-диалог с тещей, про синий иней, легший на провода да про девчонку из квартиры 45. Все эти песни исполнял и исполняет ВИА «Здравствуй, песня». Их немного наивные хиты, в которых отражается дух эпохи, звучат простые истины, близкие и понятные каждому, да и сама команда относится к легендам 80-х и одной из востребованных ретро-команд современности.

К слову, в биографии ансамбля, созданного и бессменно руководимого композитором Аркадием Хаславским — многотысячные стадионы в период расцвета стиля «диско», когда ВИА «Здравствуй, песня!» был бесспорным лидером этого жанра в стране. В конце 70-х проходили совместные гастроли с Владимиром Высоцким, Михаилом Боярским, другими исполнителями первой величины. В 80-х годах в коллективе работали звезды российского шоу-бизнеса Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев. А если вы хотите вновь погрузиться в атмосферу душевного тепла слегка наивных и таких человечных песен, обязательно приходите на концерт!

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55, справки и бесплатная доставка билетов по т.: (384-3) 33-03-47, 8-903-945-84-09

25 февраля, начало в 19:00

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей