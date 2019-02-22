2019-02-22T16:26:59+03:00
Общество

Попользовались и вернули: Чиновники отдали кузбассовцу срубленную у него елку

Несколько месяцев зеленая красавица простояла на городской площади [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Чиновники отдали кузбассовцу срубленную у него елку. Фото: кадр видео youtube.Чиновники отдали кузбассовцу срубленную у него елку. Фото: кадр видео youtube.
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Кузбассовцы обсуждают инцидент, случившийся в Топках. Здесь чиновники без согласия хозяина срубили на его участке полувековую ель, а потом вернули ее обратно хозяину.

Видео с огромной елью, лежащей во дворе одного из частных домов, появилось в социальных сетях. Спиленное дерево лежит неподалеку от того места, где когда-то росло в течение долгих десятилетий. Однако перед самым Новым годом ее спилили, увезли с частной территории и установили на главной площади города. Тогда соседи подсказали хозяину участка: мол, приезжали рабочие, заявили, что с хозяином все согласовано. А теперь, спустя два месяца после праздников, чиновники вернули хозяину ставшее уже ненужным дерево.

Срубленную елку вернули хозяину..Видео: vk.com, "Подслушано Топки"

- Они б ее еще обратно посадили, на саморезы, - хохмят пользователи соцсетей, комментируя инцидент.

- На дрова, хоть какая-то польза! – вторят им другие.

По словам пользователей, хозяин ели потребовал компенсации: ведь она была посажена еще его бабушкой и была дорога как память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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