Две автолюбительницы не поделили дорогу в городе Междуреченске. Машины не пострадали, люди – тоже. А вместо того, чтобы словами разрешить конфликт, одна из женщин кинула в стекло автомобиля кусок мяса.

Странный способ выяснить, кто прав на дороге, выбрала одна из жительниц города Междуреченска. Видео с кадрами разборки в социальные сети выложила «пострадавшая» сторона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/693824" frameborder="0"></iframe> Жительница Междуреченска швырнула кусок мяса в машину обидчицы.Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск"

- Жена сдавала назад и не увидела ее из-за солнца и подрезала, - прокомментировал видео супруг автолюбительницы. – И она вот так отомстила.

На кадрах видео запечатлено, как к автомобилю, стоящему на парковке, подъезжает другой автомобиль. Из него выходит женщина и, открыв багажник, что-то достает. Потом она подходит к припаркованной машине и неожиданно кидает в лобовое стекло кусок мяса, разворачивается и уходит. Мнения пользователей соцсетей тут же разделились. Одни осудили женщину за то, что она бросает мясо, в то время как «некоторым есть нечего» и попросили и им тоже подбросить немного мяса на капот. Другие отметили, что раскидывание мяса – это не месть, а сплошные убытки. Третьи заявили, что любые дорожные конфликты нужно решать словами, а не такими вот непонятными действиями.

- Автор, пишите заявление на мясную мадам. Уроком будет, - советует один из пользователь пострадавшей стороне. - Может в следующий раз попробует проблему решить вербально. А мясцо мороженое? А то, может, и стекло треснуло?

Трещину на стекле, действительно, заметили многие, однако появилась она, судя по записи регистратора, еще до инцидента. К слову, как стало известно «Комсомольской правде - Кемерово», ни одна из участниц инцидента не стала обращаться в полицию.

Среди комментаторов нашлись и те, кто предложил иные варианты «отомстить» водителю подрезавшего автомобиля. Но большинство все же заметило, что на дороге надо вести себя адекватно, а то на всех «подрезавших» нервов и мяса не хватит.