2019-02-25T07:01:08+03:00
Общество

Жительница Междуреченска швырнула кусок мяса в машину обидчицы

Женщина отомстила за то, что ее подрезали на дороге
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Жительница Междуреченска швырнула кусок мяса в машину обидчицы. Фото: кадр видео vk.com, "Типичный Междуреченск".Жительница Междуреченска швырнула кусок мяса в машину обидчицы. Фото: кадр видео vk.com, "Типичный Междуреченск".
Изменить размер текста:

Две автолюбительницы не поделили дорогу в городе Междуреченске. Машины не пострадали, люди – тоже. А вместо того, чтобы словами разрешить конфликт, одна из женщин кинула в стекло автомобиля кусок мяса.

Странный способ выяснить, кто прав на дороге, выбрала одна из жительниц города Междуреченска. Видео с кадрами разборки в социальные сети выложила «пострадавшая» сторона.

Жительница Междуреченска швырнула кусок мяса в машину обидчицы.Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск"

- Жена сдавала назад и не увидела ее из-за солнца и подрезала, - прокомментировал видео супруг автолюбительницы. – И она вот так отомстила.

На кадрах видео запечатлено, как к автомобилю, стоящему на парковке, подъезжает другой автомобиль. Из него выходит женщина и, открыв багажник, что-то достает. Потом она подходит к припаркованной машине и неожиданно кидает в лобовое стекло кусок мяса, разворачивается и уходит. Мнения пользователей соцсетей тут же разделились. Одни осудили женщину за то, что она бросает мясо, в то время как «некоторым есть нечего» и попросили и им тоже подбросить немного мяса на капот. Другие отметили, что раскидывание мяса – это не месть, а сплошные убытки. Третьи заявили, что любые дорожные конфликты нужно решать словами, а не такими вот непонятными действиями.

- Автор, пишите заявление на мясную мадам. Уроком будет, - советует один из пользователь пострадавшей стороне. - Может в следующий раз попробует проблему решить вербально. А мясцо мороженое? А то, может, и стекло треснуло?

Трещину на стекле, действительно, заметили многие, однако появилась она, судя по записи регистратора, еще до инцидента. К слову, как стало известно «Комсомольской правде - Кемерово», ни одна из участниц инцидента не стала обращаться в полицию.

Среди комментаторов нашлись и те, кто предложил иные варианты «отомстить» водителю подрезавшего автомобиля. Но большинство все же заметило, что на дороге надо вести себя адекватно, а то на всех «подрезавших» нервов и мяса не хватит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Таратута: «Неправда, что американцы относятся к нам со страхом. Они относятся к нам с отвращением»
Новая книга известного тележурналиста и большого знатока США «Русские и американцы: про них и про нас, таких разных» посвящена взаимоотношениям двух великих народов. Накануне выхода автор пришел на радио «КП»
Новости 24
Россельхозбанк стал победителем финансовой премии «Банк года» в номинации «Вклад года»
Почти лобовое: В Кемерове столкнулись две иномарки
Автобус с дымящимся бревном вместо колеса ехал по Прокопьевску
Четырех человек спасли из горящей пятиэтажки в Новокузнецке
За смерть ребенка жителю Кузбасса дали два года тюрьмы
Воевавший в Донбассе кузбассовец зарезал девушку и ее отца
Автобус раздавил охранника: Появились подробности ДТП на вокзале в Кемерове
Автобус раздавил голову охранника на вокзале в Кемерове
«Живите в мире»: Стас Михайлов прогулялся по Кемерову
В понедельник в Кузбассе похолодает до -21 градуса
Ночью в Кузбассе загорелась Toyota Camry
Жители Кузбасса устроили массовую драку на 23 февраля
Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о результатах проверок питания в школах и детсадах
«Не слышали»: В Кемеровском аэропорту не заработали новые правила посадки в самолет
В Кемерове трех человек спасли из горящего дома
В Кузбассе заметили опасного «призрака»