У спасенной из котлована слепой собаки из Кемерова нашлись хозяева

Собачка Глаша, которую накануне спасли из котлована с водой в Кемерове, оказалась не Глашей, а Вестой. А еще оказалось, что собака потерялась, и все это время хозяева пытались найти ее.

Всего один репост помог найти настоящих хозяев слепой собаки Глаши, которая угодила в котлован с водой и была спасена неравнодушными горожанами, - об этом сообщают в социальных сетях волонтеры. После того, как собаку привезли в приют, один из волонтеров сделал репост видео со спасением собаки. А этот репост увидел один из жителей города и узнал в Глаше собаку своей матери. Оказалось, что собаку зовут Вестой, она 14 лет прожила в семье, а в ноябре 2018 года потерялась. Хозяйка, 80-летняя женщина, переживала разлуку с любимицей и уже не надеялась увидеть ее живой. Нужно ли говорить, какие чувства испытала женщина, когда увидела, как из котлована спасают ее собачку. Уже в понедельник хозяйка приехала за своей любимицей. Та ее сразу узнала и принялась от радости молотить воздух хвостиком. А потом, выказав признательность своему спасителю, Алексею Тихонову, отправилась домой вместе с хозяйкой. Счастливая женщина пообещала, что больше никогда не отпустит Весту одну на улицу – только на поводке!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/693958" frameborder="0"></iframe> Встреча Весты, ее хозяйки и спасителя..Видео: vk.com, "Кузбасс. Служба спасения животных"

Напомним, история, вызвавшая резонанс, случилась накануне в Кемерове. Собака упала в неогороженный котлован с водой и не могла самостоятельно выбраться. Ее силы были уже на исходе, когда подоспела помощь: кемеровчанка Галина Великосельская и ее друг Алексей Тихонов. Мужчина, не задумываясь ни на секунду, прыгнул в котлован с ледяной водой и вытащил уже тонущую собаку из воды. Испуганную собаку усадили в сумку и при помощи веревки вытащили наверх, а Алексею помогли выбраться из котлована спасатели. И собака, и ее спаситель живы и здоровы.