Проблемы с загрязненным воздухом в Кузбассе поможет решить Корея

В Кузбасс прибыла делегация из Кореи, чтобы обсудить сотрудничество в рамках российско-корейского экологического проекта по улучшению качества воздуха в Кузбассе.

Встреча проходила в областной администрации под председательством начальника департамента природных ресурсов и экологии Сергея Высоцкого, а один из ключевых вопросов, предложенных к обсуждению – проведение технико-экономического обследования Новокузнецка для выявления основных источников и причин загрязнения атмосферного воздуха, а также разработка дорожной карты по решению данной проблемы.

Сергей Высоцкий отметил, что на сегодняшний день на территории области действует порядка 22 тысяч стационарных источников выбросов, которые дают 86,5% от общего объема. А доля выбросов от передвижных источников, то есть автомобильного и железнодорожного транспорта, составляет 13,5%. В атмосферный воздух поступает более 250 наименований загрязняющих веществ различных классов опасности. Значительную долю в общей массе выбросов составляют метан (56,5%) и оксид углерода (18,5%). В 2017 году суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целом по области составил 1,7 миллиона тонн.

Сегодня за состоянием воздуха наблюдает Новокузнецкая гидрометеорологическая лаборатория, в распоряжении которой восемь постов. Обе стороны пришли к соглашению, что необходимо развивать наблюдательную сеть.

Итогом совещания стало подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны окружающей среды между АО «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» и «Корейской Экологической Корпорацией».

- Стороны договорились сотрудничать по нескольким направлениям: уменьшение последствий изменений климата и адаптация к прогнозируемым изменениям, сфера экологического менеджмента, обращение с отходами, в том числе использование отходов в качестве вторичного сырья для производства энергии, управление водоснабжением и канализацией, контроль и мониторинг объектов окружающей среды, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Сотрудничество включает также обмен информацией и знаниями в области экологии, совместную реализацию экологических проектов, обмен природоохранными технологиями и их развитие.