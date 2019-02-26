2019-02-26T14:16:28+03:00
Происшествия

В Кемерове упал строительный кран

Есть погибшие
Екатерина РОМАНОВА
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По словам очевидцев, есть пострадавшие. Фото: архив КП.По словам очевидцев, есть пострадавшие. Фото: архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Во второй половине дня 26 февраля в Кемерове на Южном рухнул кран. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

По данным очевидцев, строительный кран упал на площадке, которая расположена рядом с домом на улице Дружбы, 30/8. При падении крана погибли два человека. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства и причины, приведшие к падению крана, устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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