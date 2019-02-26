В Кемерове упал строительный кран

Во второй половине дня 26 февраля в Кемерове на Южном рухнул кран. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

По данным очевидцев, строительный кран упал на площадке, которая расположена рядом с домом на улице Дружбы, 30/8. При падении крана погибли два человека. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства и причины, приведшие к падению крана, устанавливаются.