В Кемерове упал строительный кран
Есть погибшие
По словам очевидцев, есть пострадавшие. Фото: архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:
Во второй половине дня 26 февраля в Кемерове на Южном рухнул кран. По словам очевидцев, есть пострадавшие.
По данным очевидцев, строительный кран упал на площадке, которая расположена рядом с домом на улице Дружбы, 30/8. При падении крана погибли два человека. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства и причины, приведшие к падению крана, устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU