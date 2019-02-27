2019-02-27T13:42:17+03:00
Общество

Проекты самореализации школьников помогут становлению личности

Кузбасский депутат оценила послание президента Федеральному Собранию
Кирилл ЧАЩИН
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Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Тереза ГеворгянДепутат Совета народных депутатов Кемеровской области Тереза Геворгян
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Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Тереза Геворгян прокомментировала инициативы президента, которые прозвучали во время послания к Федеральному Собранию. Она оценила слова главы государства о необходимости развития образования.

– В федеральной повестке Владимир Владимирович отметил ряд аспектов, с которыми трудно не согласиться. Одна из них касалась обучения и получение образования. Подготовка ребенка в будущее должна начинаться с малых лет, что и отметил президент, – отметила Тереза Геворгян.

– Умение работать в команде, формирование внутренней позиции «лидер», скорость реакции - это все необходимо в себе развивать и ежедневно тренировать. Я, как основатель корпуса спасателей ВСКС КузГТУ «Скала», наблюдала за становлением десятков личностей, за успехами и становлением собственного «Я». Сейчас, в цифровую эпоху, есть запрос на таких личностей и его необходимо выполнять.

Такие проекты самореализации школьников, как «Сириус», «Мой первый бизнес», «Билет в будущее» действительно помогут формированию и становлению личности. Многие молодые люди хотят попасть в такое место, как «Сириус», но, к сожалению, сейчас нет возможности принять всех. Однако после выступления президента появились уверенность, что все изменится. Как отметил президент: «Равные образовательные возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости». А Россия - это прекрасная страна с лучшей платформой для развития и использованием своих возможностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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