Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Пять взрослых и три ребенка погибли утром в среду, 27 февраля, при пожаре в городе Мариинске Кемеровской области. Причина пожара устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/694280" frameborder="0"></iframe> В городе Мариинске произошел пожар в частном доме на Коммунистической улице. Видео с места.

О том, что горит соседний дом на улице Коммунистической, на пульт диспетчера пожарной охраны сообщили очевидцы в 03:20. Пожар был обнаружен довольно поздно: к моменту прибытия первого пожарного подразделения из-под крыши вырывались языки пламени, горела веранда и комната внутри дома. Локализовать пожар удалось лишь в 04:31. К тому времени у дома уже обрушилась крыша. Позже оказалось, что площадь пожара составила более 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 05:00. К его тушению привлекались 17 человек и пять единиц техники, - об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Из трех квартир деревянного дома только одна была жилой. Фото: КП.

Когда пожарные приступили к разбору завалов, они обнаружили тела пятерых взрослых и четырехлетнего ребенка. По имеющейся информации, в доме находились еще два ребенка. Тела годовалого и восьмилетнего ребенка были обнаружены спустя несколько часов.

В одноэтажном деревянном доме находилось три квартиры, однако в двух из них никто не жил. В доме было печное отопление, и накануне взрослые распиливали дрова.

Когда прибыли пожарные, дом был охвачен огнем. Фото: КП.

- В настоящее время устанавливается, кем приходились друг другу погибшие, выясняется, состояла ли семья на профилактическом учете, - сообщает Следственное управление СК РФ по Кемеровской области. - Специалисты МЧС устанавливают предварительную причину возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/694282" frameborder="0"></iframe> В городе Мариинске произошел пожар в частном доме на Коммунистической улице.

По факту пожара заведено уголовное дело. Оно также находится на контроле прокуратуры Кемеровской области.

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