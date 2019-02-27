Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
Пять взрослых и три ребенка погибли утром в среду, 27 февраля, при пожаре в городе Мариинске Кемеровской области. Причина пожара устанавливается.
В городе Мариинске произошел пожар в частном доме на Коммунистической улице. Видео с места.
О том, что горит соседний дом на улице Коммунистической, на пульт диспетчера пожарной охраны сообщили очевидцы в 03:20. Пожар был обнаружен довольно поздно: к моменту прибытия первого пожарного подразделения из-под крыши вырывались языки пламени, горела веранда и комната внутри дома. Локализовать пожар удалось лишь в 04:31. К тому времени у дома уже обрушилась крыша. Позже оказалось, что площадь пожара составила более 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 05:00. К его тушению привлекались 17 человек и пять единиц техники, - об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Из трех квартир деревянного дома только одна была жилой. Фото: КП.
Когда пожарные приступили к разбору завалов, они обнаружили тела пятерых взрослых и четырехлетнего ребенка. По имеющейся информации, в доме находились еще два ребенка. Тела годовалого и восьмилетнего ребенка были обнаружены спустя несколько часов.
В одноэтажном деревянном доме находилось три квартиры, однако в двух из них никто не жил. В доме было печное отопление, и накануне взрослые распиливали дрова.
Когда прибыли пожарные, дом был охвачен огнем. Фото: КП.
- В настоящее время устанавливается, кем приходились друг другу погибшие, выясняется, состояла ли семья на профилактическом учете, - сообщает Следственное управление СК РФ по Кемеровской области. - Специалисты МЧС устанавливают предварительную причину возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибших.
В городе Мариинске произошел пожар в частном доме на Коммунистической улице.
По факту пожара заведено уголовное дело. Оно также находится на контроле прокуратуры Кемеровской области.
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