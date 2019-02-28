Счет на часы: В кемеровском кардиоцентре спасли женщину с аневризмой

Жительница Мариинска Любовь Доровских почувствовала сильную головную боль, потом у нее стало резко сказать давление, пропадала речь… Напуганная женщина обратилась в больницу, и ее экстренно госпитализировали в областной кардиоцентр.

Оказалось, что у женщины – аневризма, то есть аномальное образование в сосудах головного мозга. Из-за этой патологии у женщины был высок риск кровоизлияния, приводящего к инсульту и даже смерти. Врачи приняли решение: необходима срочная операция.

- Была диагностирована мешотчатая артериальная аневризма. Ситуация осложнилась тем, что случился ее разрыв, вследствие чего произошло кровоизлияние в субарахноидальное пространство головного мозга, - рассказал Андрей Миронов, заведующий нейхорирургическим отделением ОККД. – Сразу, как только пациентку доставили, было проведено оперативное вмешательство. Операция сложная, но аневризма выключена из кровотока, опасность миновала, состояние стабилизировано.

К слову, заранее предугадать сосудистую катастрофу практически невозможно. Поэтому кузбассовцам надо внимательно относиться к своему состоянию. А если вдруг появятся тревожные сигналы, указывающие на разрыв аневризмы - внезапные и резкие головные боли, потеря сознания, тошнота и рвота, двоение в глазах или резкое снижение зрения – нужно сразу вызывать скорую помощь. В таких случаях счет идет на часы.

Позже женщина призналась, что очень испугалась, так как все случилось очень быстро, и что она признательна врачам за спасение.

- Даже не верится, что все позади. Для меня всё сложилось удачно. Сейчас я чувствую себя хорошо, домой уезжаю с легким сердцем. Благодарна врачам за то, что они меня спасли, - поделилась перед выпиской жительница Мариинска Любовь Доровских.