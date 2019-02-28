Вице-премьер правительства Ольга Голодец побывала на стройплощадке квартала искусств в Кемерове

В Кузбасс с рабочим визитом прибыла вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Она побывала на строительной площадке в Кемерове, провела совещание по вопросам создания объектов культуры и развития региона, а позже примет участие в Международном женском форуме и побывает в Шерегеше.

Рабочую поездку Ольга Голодец начала с посещения строительной площадки квартала искусств в Кемерове. Вице-премьера сопровождали губернатор Сергей Цивилев и глава областной столицы Илья Середюк.

После того, как Голодец осмотрела площадку будущего квартала искусств, она провела рабочее заседание по вопросам создания объектов культуры в Кемерове и развития региона в целом. Вице-глава правительства отметила, что Кузбасс стал одним из четырех российских регионов, где появляются новые центры роста культуры. А это, в свою очередь, накладывает на область особенные обязательства, например, такие, как создание инфраструктуры.

- В Кемерове будут построены театр оперы и балета, филиал Государственного русского музея, три учебных заведения и другие объекты, - отметила Ольга Голодец. - Это важнейший проект для всей России, потому что новый культурный центр изменит географию нашей культуры, изменит культурную повестку региона.

Еще один важный вопрос, который был поднят на совещании - набор детей и педагогов в новые образовательные учреждения. Так, уже в 2019 году стартует прием в филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Продолжится же рабочий визит Ольги Голодец в Шерегеше: здесь она проведет совещание по развитию горнолыжного курорта: предстоит обсудить вопросы транспортной доступности региона и многие другие. Кроме того, Ольга Голодец примет участие в Международном женском форуме, который будет проходить в Новокузнецке 1 и 2 марта.

- В настоящее время благодаря решению президента Владимира Путина Кузбассу уделяется большое внимание. Сегодня мы пишем историю, которая определит развитие региона на долгие годы вперед, - подчеркнул губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Глава региона также отметил, что строительство квартала искусств идет по графику. Все работы будут выполнены точно в сроки, ко дню празднования 300-летия открытия Кузбасса.