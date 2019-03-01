Где в Новокузнецке провести выходные весело и ярко

Анатомия балета

Любуемся балеринами по ту сторону кулис

Думаете, вы видели настоящий балет? Как бы не так! С легкостью порхающие изящные создания на сцене и их мужественные партнеры - это лишь внешняя, яркая сторона балета, то, что видит зритель. А там, за кулисами, совсем другая жизнь. Ежедневные репетиции, подсчеты калорий, растяжки. Та самая анатомия балета, которая не видна под светом софитов.

Евгений Иванов, фотограф из Новосибирска, волшебным образом снял сценические одежды с Балета и совсем немного открыл те его стороны, которые никому не видны. Балерина в теплых войлочных ботиночках, а не в пуантах. Или обычно порхающие танцовщицы, устало сидящие на скамеечке. Натруженные руки – им тоже достается! Мужские ноги… У балета много сторон, и то, что вы видите, зависит от освещения, угла и умения – в данном случае фотографа – увидеть то, что скрыто от всех.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62

Среда-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник, вторник – выходной.

Вход свободный.

Любуемся балеринами по ту сторону кулис. Фото: Управление культуры города Новокузнецка.

Блин кОмАм!

К встрече Масленицы готовы!

Совсем скоро начинается широкая Масленица, а пока хозяюшки штудируют семейные рецепты да выбирают начинки для блинков, «Параскева Пятница» напоминает, как же встречать эту самую Масленицу.

Во-первых – с песнями. А это значит, на фольк-гала-концерте будут звучать наигрыши на старинных инструментах да звучать масленичные колядки. Во-вторых, весело. И веселье это обеспечат потешные сценки да всевозможные сюрпризы. А в-третьих, Масленица празднуется вместе с друзьями. И именно поэтому в концерте будут принимать участие фольк-коллективы из шести городов Сибири: Томск, Новосибирск, Новоалтайск, Белово, Кемерово, Новокузнецк.

Ну, а вдохновившись песнями да колядками, можно будет напечь таких блинков, что весна-красна вступит в свои права и начнет нас радовать своим теплом!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

3 марта, начало в 13:00

Цена билетов: 250-300 рублей.

К встрече Масленицы готовы! Фото: Параскева Пятница

Я тебя никогда не забуду…

Слушаем прекрасную рок-оперу «Юнона и Авось»

Рок-опера «Юнона и Авось» вот уже несколько десятилетий не сходит с российской сцены. Более того, она давным-давно покорила сердца ценителей прекрасного во всем мире. А артисты считают за честь исполнять ведущие партии этой рок-оперы.

История любви графа Резанова и красавицы Кончиты известна, пожалуй, каждому. Она – о той самой любви, самоотверженной, романтичной, которая бывает раз в жизни – и то не у всех. Недолгое знакомство, яркое чувство, вскружившее голову зрелому мужчине и юной девушке, обещание вернуться и невозможность сдержать обещание. А потом – разлука, ставшая бесконечной. Финал «Юноны и Авось» печален, и на глазах зрителей неизменно появляются слезы, когда звучат слова: «Чтобы в пути тебе было светло, я свечу оставляю в окне».

В спектакле, который будет представлен на новокузнецкой сцене, заняты блестящие московские артисты – звезды новой волны. В роли графа Резанова – артисты театра Алексея Рыбникова Валерий Анохин, Николай Дроздовский и Никита Поздняков.

Роль Кончиты исполняют Наталья Крестьянских и Светлана Бакаева. Также в спектакле

задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова Евгения Благова, Николай Лютов,

Екатерина Кульчицкая, Иван Агафонов, Егор Николаев, Павел Зибров, Леонид Сивец и другие.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41

5 марта, начало в 19:00

Цена билетов: от 1400 до 2500 рублей.

Я тебя никогда не забуду… Фото: rybnikovtheatre.ru

Кто вы, прекрасная леди?

Спешим на прекрасный мюзикл, проверенный временем

В 1956 году на родине мюзикла, в Америке, композитор Фридерик Лоу создал мюзикл «Моя прекрасная леди». В его основу он положил легендарную пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион». А яркие мелодии лишь придали пьесе лирико-комедийные, ироничные тона, погружающие зрителей в атмосферу начала прошлого века.

«Моя прекрасная леди» - это свободная трактовка греческого мифа о Пигмалионе и Галатее. В ней профессор Хиггинс на спор берется превратить любого простолюдина в человека с изысканными манерами. Выбор пал на вульгарную цветочницу Элизу Дулитл. И, надо отдать должное, со своей задачей профессор справился великолепно! Элиза действительно превратилась в очаровательную леди с безупречным выговором. А профессор… Впрочем, что же стало с профессором, вы узнаете, побывав на великолепном мюзикле!

В роли профессора Хиггинса ведущий солист Московского театра оперетты, заслуженный артист РФ Петр Кокорев.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

3 марта, начало в 19:00

Цена билетов: от 500 до 1500 рублей.