Фонд «СУЭК-Регионам» помогает юным полысаевцам с ограниченными возможностями

Более сорока юных жителей города Полысаево вместе с родителями стали участниками состоявшейся на стадионе имени А.Н. Абрамова традиционной, уже пятой по счету, спартакиады для детей с ограниченными возможностями.

В программу соревнований вошли прогулки на лыжах и игровые «веселые старты». Также состоялись лыжные тренировки с катанием на собаках породы хаски. Проект «Четвероногий друг» реализуется в Полысаево в качестве победителя конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания», организованного Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития».

Как отмечают родители, дети с большим удовольствием занимаются лыжным бегом вместе с добрыми и общительными собаками. У ребят приобретаются навыки общения с домашними животными, совершенствуются двигательные навыки.

Это далеко не единственный проект сотрудничества Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» с общественными организациями и администрацией города Полысаево. В прошлом году благодаря помощи угольщиков удалось обеспечить спортивные и культурные учреждения специальными телескопическими пандусами с противоскользящей рифленой поверхностью, информационно-тактильными знаками, тактильными полосами на самоклеящейся основе. Это сделало более доступным посещение горожанами с ограниченными возможностями, особенно детьми, дворца культуры, библиотеки, школы искусств, стадиона.

Также СУЭК помог детскому туристическому клубу приобрести и оборудовать для тренировок специальный скалодром в спортзале школы №14. Кстати, этот скалодром сейчас активно используется и на обычных уроках физкультуры.

Ребята, увлекающиеся техникой, могут теперь развивать свое инженерные способности в Доме детского творчества, используя специальные образовательные наборы LEGO. Весной возле ДДТ появится новая игровая площадка. Все это тоже поддержка Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».

- Сегодня Сибирская угольная энергетическая компания, в том числе через проекты, реализуемые Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», играет заметную роль в социальной жизни более 50 муниципальных и территориальных образований РФ, таких как город Полысаево, - говорит исполнительный директор Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Марьяна Лисовая. - В эти дни в Новокузнецке проходит форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов». И в рамках его работы мы готовы поделиться своим позитивным опытом сотрудничества с местными органами самоуправления и общественностью, комплексностью подхода к решению социальных вопросов.

Для справки: СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.