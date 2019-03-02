В Новокузнецке замминистра Гульназ Кадырова позвала женщин на заводы

На Международном женском форуме в Новокузнецке заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова назвала условия, при которых женщины станут получать рабочие специальности и будут работать на предприятиях.

Как отметила Кадырова, с 2014 года существенно сократилась доля женщин, занятых на производстве. А выбирая между получением среднего специального и высшего образования, современные девушки отдают предпочтение последнему.

– Несмотря на что, что большая часть девушек идет поступать на высшее профессиональное образование, выбирая такие специальности как юристы и экономисты, рабочие профессии среди них также стали в последнее время привлекательны, потому что сегодня условия труда совершенно другие: с цифровизацией и применением современных технологий, –отметила Кадырова. – Мы подписали декларацию с WorldSkills о том, как создавать отдельное направление для девочек по рабочим специальностям, чтобы они имели шанс демонстрировать свои возможности.

Такой подход действительно результативен: девушки и женщины все чаще выбирают рабочие специальности, участвуют в чемпионатах WorldSkills, достойно выступают и занимают призовые места.

Кроме того, Гульназ Кадырова отметила, что выбирая место работы, современные женщины обязательно учитывают такие аспекты, как безопасность труда, гибкий график, который позволил бы уделять достаточно времени семье, близость к дому. И если все условия соблюдены и женщины получают возможность профессиональной реализации, эффективность работы компании увеличивается.

Напомним, что в пятницу, 1 марта, в Новокузнецке стартовал Международный женский форум.