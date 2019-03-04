Пулемет «Максим», винтовка и 1500 патронов: У жителей Кузбасса изъяли незаконное оружие

В Кемеровской области двое местных жителей попались на незаконном хранении оружия. Сотрудники ФСБ изъяли пулеметы, винтовку и около 1,5 тысячи патронов.

Оперативники произвели обыски в домах двух жителей Новокузнецка. В ходе них был обнаружен целый арсенал незаконного боевого оружия. В частности, горожане незаконно хранили пулемет системы «Максим», винтовку с оптическим прицелом, пистолет-пулемет системы «Судаева», порядка 1,5 тысячи патронов различного калибра, а также заготовки для изготовления основных частей оружия.

Также у новокузнечан нашли винтовку и пистолет-пулемет Фото: УФСБ по Кемеровской

Как рассказали в УФСБ по Кемеровской области, все найденное оружие было изъято и передано на экспертизу, по результатом которой будет дано процессуальное решение. В ведомстве уточнили, что действия мужчин подпадают под признаки преступления по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». В качестве наказания данная статья определяет до четырех лет лишения свободы.

Среди находок - 1500 патронов различного калибра

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